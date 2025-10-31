La France insoumise a annoncé qu'elle ne participerait pas à la réunion entre ministres et groupes politiques à l'Assemblée nationale, décidée par le chef du gouvernement, Sébastien Lecornu, pour surmonter les blocages sur la fiscalité des plus riches.

«Les Insoumis ne participeront pas à la comédie du gouvernement Lecornu qui ne vise qu'une chose : contourner le Parlement et continuer les compromissions dans les réunions secrètes», a dit la cheffe des députés insoumis, Mathilde Panot, sur X. «Le peuple de France n'attend plus rien de ce gouvernement si ce n'est son départ et celui d'Emmanuel Macron», a-t-elle précisé.