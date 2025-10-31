«Ce qui me fait bondir c’est la philosophie économique derrière tout ça. Ils considèrent que dégraisser les riches permet d’engraisser les pauvres», déplore Louis de Raguenel

«Ce qui me fait bondir c’est la philosophie économique derrière tout ça. Ils considèrent que dégraisser les riches permet d’engraisser les pauvres», a critiqué Louis de Raguenel après l’adoption de la taxation des holdings patrimoniale à l'Assemblée nationale, ce vendredi 31 octobre sur CNEWS.
