«Ce qui me fait bondir c’est la philosophie économique derrière tout ça. Ils considèrent que dégraisser les riches permet d’engraisser les pauvres», déplore Louis de Raguenel

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Ce qui me fait bondir c’est la philosophie économique derrière tout ça. Ils considèrent que dégraisser les riches permet d’engraisser les pauvres», a critiqué Louis de Raguenel après l’adoption de la taxation des holdings patrimoniale à l'Assemblée nationale, ce vendredi 31 octobre sur CNEWS.

BudgetAssemblée nationalepatrimoineTaxe

