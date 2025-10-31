Crues : voici le seul département placé en vigilance jaune ce samedi

Un seul département a été placé en vigilance jaune par Météo-France au risque de crues pour la journée de ce samedi 1er novembre.

Soyez très prudents. Déjà placé en vigilance jaune par Météo-France pour les crues la veille, le Rhône est maintenu en alerte pour cette journée du samedi 1er novembre par Météo-France.

© Météo-France

«Dans la nuit de vendredi à samedi, une perturbation traversera le pays samedi et dimanche, apportant des précipitations sur une large partie du territoire. L'évolution de la situation sera à suivre au cours de ce week-end», ont précisé les prévisionnistes dans le dernier bulletin vigicrues.

Côté températures, les minimales sont comprises entre 9 et 13 °C dans le nord du pays, 11 et 15 °C dans le Sud, et jusqu'à 14 et 17 °C dans le Sud-Est. Les maximales, elles, atteignent 14 à 18 °C sur la moitié nord de la France, 16 à 23 °C dans le sud.