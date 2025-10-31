Halloween : quels sont les déguisements formellement proscrits par la loi ?

Alors que les fêtards vêtus de costumes en tout genre seront de sortie ce vendredi 31 d’octobre pour célébrer Halloween, certains déguisements peuvent être soumis à des règles légales très strictes.

Le choix d’un déguisement d’Halloween peut coûter très cher. Ce vendredi 31 octobre, de nombreuses personnes seront de sortie dans les rues dans le cadre de cette célébration. Si choisir un costume peut s’avérer être un casse-tête, il le devient encore plus du point de vue de la loi, car certains d’entre eux sont très encadrés, voire totalement interdits.

Si la loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010 permet le port d’un masque dans le cadre d’une fête ou d’une manifestation traditionnelle (les déguisements de personnages fictifs comme les monstres et sorcières), elle précise aussi que dissimuler son visage dans les espaces publics associé à un comportement menaçant peut être puni d’une contravention à hauteur de 150 euros d’amende.

Attention aux tenues de policiers...

Il est d’ailleurs parfois arrivé que des maires de communes interdisent les costumes de clown le soir du 31 octobre. En 2014, Pierre Dudieuzère, l’ancien maire de Vendargues (Hérault), avait pris un arrêté municipal pour bannir ce costume.

De leur côté, les articles 433-14 et 433-15 du Code pénal, proscrivent les tenues de policier, de gendarme, de militaire ou de juge. Ces derniers considéreront en effet qu’il y a eu «usurpation de signes réservés à l'autorité publique». En cas de violation de l’article 433-14 par exemple, les contrevenants risquent jusqu’à un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende.

... et aux armes factices

S’il est formellement interdit de porter des armes réelles, il vaut mieux éviter celles qui leur ressemblent comme deux gouttes d’eau. En effet, un couteau, pistolet à billes ou sabre trop bien imités sont considérés comme un délit selon l’article 132-75 du Code pénal s'ils sont utilisés dans le cadre d’une intimidation ou de menace envers autrui.

Il est aussi formellement interdit d’arborer un déguisement présentant des signes racistes, antisémites et symboles nazis, ou incitant à la haine (croix gammée, costume du Ku Klux Klan, etc) selon l’article 225-1 du Code pénal. Ce délit est passible de 45.000 euros d'amende et d'un an d'emprisonnement.

Enfin, même s’ils ne sont pas bannis, porter un déguisement lié à une culture, une ethnie ou à une tragédie (Amérindien, Geisha, victimes de guerre ou d’épidémies), sont considérés comme offensants et inappropriés.