Incarcération de Nicolas Sarkozy : la demande de mise en liberté de l'ex-chef de l'Etat sera examinée le 10 novembre

La demande de mise en liberté de Nicolas Sarkozy doit être examinée par la cour d'appel de Paris le 10 novembre prochain, a-t-on appris ce vendredi. L'ex-président est incarcéré depuis le 21 octobre après sa condamnation dans le procès libyen.

Une peine de prison qui pourrait être drastiquement écourtée. La cour d'appel de Paris examinera le 10 novembre la demande de mise en liberté de Nicolas Sarkozy, a-t-on appris de l'AFP se basant sur une source judiciaire, confirmant une information du Figaro.

L’ancien président de la République a été incarcéré le 21 octobre à la prison de la Santé, à Paris, à la suite de sa condamnation assortie d’un mandat de dépôt à exécution provisoire pour association de malfaiteurs dans l’affaire dite du financement libyen de sa campagne victorieuse de 2007.

Le tribunal correctionnel de Paris l'avait condamné à cinq ans de prison le 25 septembre dernier, après l'avoir reconnu coupable d'avoir sciemment laissé ses collaborateurs rencontrer à Tripoli un dignitaire du pouvoir de Mouammar Kadhafi pour discuter d'un financement occulte de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007.

Nicolas Sarkozy a fait appel de cette décision et un nouveau procès devrait se tenir à partir de mars prochain, même si les dates n'ont pas encore été officiellement fixées. Il reste en attendant présumé innocent.

Plus que la condamnation, c'est le mandat de dépôt l'envoyant en prison qui avait suscité la stupeur. Pour les juges, il est justifié par la «gravité exceptionnelle» des faits. Pour l'ancien président de la République, il a été motivé par «la haine».