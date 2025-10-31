Journée mondiale de l'épargne : 72% des Français n’ont pas un rapport serein avec l’argent, selon un sondage

A l'occasion de la journée mondiale de l'épargne, ce vendredi 31 octobre, un sondage met en lumière les différentes manières dont les Français gèrent leur argent. Il révèle également que plus de 7 Français sur 10 n’ont pas un rapport serein avec l’argent.

Entre prudence extrême et anxiété. De nombreux Français avouent ne pas être sereins quant à l'argent dans une étude qui vient d'être publiée pour la journée mondiale de l'épargne.

Selon ce sondage mené par l'institut Flashs pour Ymanci, 72% des titulaires d'un compte en banque n'auraient pas un rapport serein avec l'argent. Plus précisément, 50% seraient trop prudents et 13% souffriraient d'anxiété à cause de ce sujet. En outre, 6% des sondés se décrivent «imprudent» dans leur gestion. A l'inverse, 28% des Français auraient une relation sereine avec leurs comptes.

© Ymanci

Un rapport à l'argent qui serait déterminé par le contexte familial. Plus de deux personnes sur trois (67%) «estiment que leurs habitudes financières reproduisent au moins en partie celles de leurs parents».

L'enseignement parental, bonne ou mauvaise influence ?

La majorité des Français voient d'ailleurs cette influence parentale d'un bon œil : 59% des sondés expliquent y voir un effet «positif sur ses comportements financiers». A l'inverse, seuls 8% des gens jugent que cette filiation offre des implications «négatives».

En outre, cette étude met en lumière les idées reçues développées lors de la jeunesse par rapport à l'argent, notamment autour du genre. Enfants, 17% des interrogés avouent avoir pensé qu'il s'agissait d'une affaire d'hommes.

L'enseignement économique chez les jeunes femmes a d'ailleurs été étudié par l'institut Flashs, qui rapporte que 68% des femmes se souviennent avoir été incitées à devenir «financièrement indépendantes».