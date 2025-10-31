Orages : voici les 4 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Les prévisionnistes de Météo-France ont placé quatre départements de l'Hexagone en vigilance jaune au risque d'orages pour la journée de ce samedi 1er novembre.

Le ciel va gronder pour la Toussaint. Météo-France a placé quatre départements de l'ouest du pays en alerte jaune pour les orages.

© Météo-France

Les Côtes-d'Armor, le Finistère, la Manche et le Morbihan seront concernés par cette vigilance, valable jusqu'à 6h du matin ce samedi 1er novembre.

Globalement, le temps sera nuageux, voire pluvieux, sur la plupart de la France ce samedi. Les températures seront fraîches et comprises, en moyenne, entre 14°C et 17°C.