Orages : voici les deux départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Face aux risques d’orage ce vendredi 31 octobre, les prévisionnistes de Météo France ont placé deux départements en alerte jaune.

Prudence sur les côtes. Les météorologues de Météo-France ont placé le Finistère et les Côtes-d’Armor en vigilance jaune ce vendredi 31 octobre face aux risques d’orages.

Ces deux départements seront aussi concernés par une vigilance jaune aux vents. Dans son précédent bulletin, l’agence météorologique avait annoncé l’arrivée d’une perturbation par la Bretagne, «accompagnée d’un renforcement du vent».

@Météo-France

«Les grisailles matinales, fréquentes au nord, devraient laisser place aux éclaircies dans l’après-midi», ont ajouté les prévisionnistes.

Par ailleurs, Météo-France a placé une alerte jaune «crues» pour les départements du Rhône et du Vaucluse.

Dans cette veine, l'agence gouvernementale a également annoncé un temps qui «devrait rester agité» en ce premier week-end de novembre «avec une perturbation qui traverse la France d’ouest en est samedi, en se bloquant dimanche».