Réforme des retraites : la suspension soumise au vote ce vendredi en commission

Les députés doivent voter la suspension ou non, ce vendredi, de la réforme des retraites, en commission des Affaires sociales. Le texte sera néanmoins de retour dans l’Hémicycle la semaine prochaine pour son examen final.

Dans l'ombre de l'Hémicycle, la commission des Affaires sociales examinera toute la journée le budget de la Sécurité sociale avec en ligne de mire la suspension ou non de la réforme des retraites.

Les enjeux sont moindres puisque les députés repartiront à l'Assemblée nationale, la semaine prochaine, de la copie initiale du gouvernement.

Dans le détail, plusieurs points chauds seront abordés : gel des prestations sociales ou encore le montant prévu des dépenses de l'Assurance maladie, mais le vote attendu sera celui sur la suspension de la réforme des retraites, autre condition de la non-censure du PS à laquelle le Premier ministre a consenti.

Un vote indécis ?

S'il existe une majorité à l'Assemblée pour abroger purement et simplement la réforme, le sort de cet article en commission est incertain.

Les Républicains et Horizons proposeront sa suppression, et pourraient être soutenus par des macronistes. Le RN devrait voter pour selon une source au groupe, tout comme les socialistes.

Mais les Insoumis ne voteront pas l'article en commission, simple «report de la hausse de l'âge légal de départ», argue le député Hadrien Clouet. Les écologistes l'envisagent aussi et décideront vendredi : «Hélas Macron a raison, c'est un décalage et non pas une suspension, qui quelque part entérine les 64 ans», souligne Danielle Simonnet (LFI).