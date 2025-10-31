Sondage : 74% des Français favorables à la suppression des accords de 1968 facilitant la circulation, le séjour et l’emploi des Algériens en France

Selon un sondage CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1, publié ce vendredi 31 octobre, 74% des Français sont favorables à l'idée de supprimer l'accord de 1968 qui facilite les conditions de circulation, de séjour et d’emploi pour les Algériens en France.

Dans un contexte de tensions entre la France et l’Algérie, marqué par la condamnation de Boualem Sansal et la détention du journaliste Christophe Gleizes, le Rassemblement national est parvenu jeudi à faire adopter une proposition de résolution visant à «dénoncer les accords de 1968» entre les deux pays, qui organisent la circulation, l'emploi et le séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille.

À la question «Faut-il supprimer les accords de 1968 qui facilitent les conditions de circulation, de séjour et d’emploi pour les Algériens en France ?», un sondage * CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1, publié ce vendredi 31 octobre, révèle ainsi que 74% des sondés ont répondu positivement. Il s’agit d’un score supérieur de deux points au résultat obtenu en juillet dernier sur le même sujet.

CSA

Dans le détail, les femmes interrogées (71%), comme les hommes (78%) ont exprimé positivement leur volonté quant à la suppression de cet accord. Il existe également un large consensus sur la question au niveau des classes d’âges puisqu’entre 72 et 77% des sondés de l’ensemble des catégories interrogées ont répondu favorablement. C’est aussi le cas pour les catégories socioprofessionnelles avec un plébiscite de 75% pour les CSP+, 75% pour les CSP- et 73% pour les inactifs.

En ce qui concerne les affinités politiques des personnes sondées, il existe des divergences largement plus marquées. Si les sympathisants de droite (94%) et d’extrême droite (95%) sont très largement favorables à la suppression de cet accord franco-algérien, les sondés qui se revendiquent proches de la gauche sont plus nuancés. Les soutiens des socialistes ne sont ainsi que 48% à valider cette idée. (53% pour LFI et 49% pour EELV).

CSA

Un accord contesté

Ces derniers mois, les relations entre la France et l’Algérie se sont considérablement dégradées. En cause notamment, l’incarcération de l’auteur Boualem Sansal ou le refus d’Alger de récupérer ses ressortissants expulsés par Paris comme l'influenceur «Doualemn». À cet égard, le Rassemblement national a fait adopter, à une voix près, une proposition de résolution visant à dénoncer les accords de 1968 entre les deux pays.

L'accord de 1968 prévoit pour les Algériens des conditions d’entrée en France particulières qui s’affranchissent du droit commun. Le texte encadre notamment les règles concernant la nature des titres de séjour et leur durée de validité mais aussi les conditions dans lesquelles les conjoints et les enfants mineurs des ressortissants algériens peuvent s'établir en France. Il définit également les modalités selon lesquelles un ressortissant algérien peut exercer une activité professionnelle dans l'Hexagone.

* Sondage réalisé les 30 et 31 octobre par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.