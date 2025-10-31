Tabac : voici les 200 références qui ne seront plus vendues en France à partir de demain

En signant l'arrêté du 1er octobre 2025 portant sur l'homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, le gouvernement a acté la suppression de la distribution de plus de 200 références de tabac.
Une décision qui s'inscrit dans la stratégie gouvernementale visant à réduire le tabagisme. Pour lutter contre la consommation de tabac, qui ne cesse de progresser en France malgré de nombreuses mesures, le gouvernement a décidé de supprimer à la vente plus de 200 références commerciales. Voici quels paquets ne seront plus distribués par les buralistes.
S'appuyant sur les statistiques de Santé publique France, qui met en lumière la dépendance de quelque 12 millions de Français, soit plus de 17% de la population, le gouvernement abaisse drastiquement l'offre du secteur du tabac. Si la plupart des produits supprimés concernent les cigares, il existe également des paquets de cigarettes ou encore des boîtes de tabac.
Voici l'ensemble des références qui n'existeront plus dans le commerce à compter du 1er novembre 2025 :
Davidoff mini cigarillos platinum, en 10 cigares
Davidoff mini cigarillos platinum, en 20 cigares
Cohiba Short (coffret), en 50 cigares
Cohiba Short 88 année du dragon (coffret), en 88 cigares
Cohiba Wide Short E.L. (coffret), en 50 cigares
Partagas Royales (T.R.), en 20 cigares
"O2" short-robusto, en 25 cigares
"O6" short robusto maduro, en 25 cigares
Padron 2000, en 26 cigares
Padron 2000 maduro, en 26 cigares
Padron 3000, en 26 cigares
Padron 3000 maduro, en 26 cigares
Padron 7000, en 26 cigares
Padron 7000 maduro, en 26 cigares
Padron Anniversario Exclusivo, en 25 cigares
Padron Anniversario Exclusivo maduro, en 25 cigares
Padron 1926 #9, en 24 cigares
Padron 1926 #9 maduro, en 24 cigares
Padron Damaso N° 17, en 20 cigares
Padron Damaso N° 15, en 20 cigares
Padron Damaso N° 12, en 20 cigares
Padron Anniversario Imperial maduro, en 25 cigares
Padron Anniversario Principe maduro, en 25 cigares
Padron 1926 #90 tubos maduro, en 10 cigares
Padron Family Réserve 44 years, en 10 cigares
Padron Family Réserve 45 years, en 10 cigares
Padron Family Réserve 50 years, en 10 cigares
Padron 1926 # 6, en 24 cigares
Big Ben CL (blague), en 25 g
"03" robusto gorda, en 25 cigares
"04" corona, en 25 cigares
"O2" short-robusto, en 25 cigares
"O5" long robusto, en 25 cigares
"O6" short robusto maduro, en 25 cigares
Arturo Fuente Canones, en 20 cigares
Arturo Fuente ch°teau Fuente, en 20 cigares
Arturo Fuente double ch°teau Fuente, en 20 cigares
Arturo Fuente exquisitos, en 50 cigares
Arturo Fuente Hemingway short-story, en 25 cigares
Arturo Fuente numéro 4, en 25 cigares
Arturo Fuente Opus X perfection X, en 32 cigares
Arturo Fuente Opus X robusto, en 29 cigares
Arturo Fuente Rosado magnum R52, en 25 cigares
Arturo Fuente Rosado magnum R54, en 25 cigares
Arturo Fuente Rosado magnum R56, en 25 cigares
Arturo Fuente Don Carlos Res,Sup.robusto , en 15 cigares
Arturo Fuente Spanish Lonsdales Maduro, en 25 cigares
Arturo Fuente Château Fuente Royal Salute, en 10 cigares
Arturo Fuente Château Queen B, en 18 cigares
Arturo Fuente Rosado Magnum R44, en 44 cigares
Arturo Fuente Anejo #46 Corona Gorda, en 25 cigares
Arturo Fuente Anejo Tres Ocho 8-8-8, en 24 cigares
Arturo Fuente Ffox 20TH Anniv,Believe, en 20 cigares
Arturo Fuente Ffox Angel's Share Robusto, en 29 cigares
Arturo Fuente Ffox Angel's Share Fuente Fuente, en 32 cigares
Arturo Fuente Gran Reserva Rothschilds, en 25 cigares
Arturo Fuente Hemingway Work Of Art Maduro, en 25 cigares
Arturo Fuente Hemingway Masterpice, en 10 cigares
Arturo Fuente Hemingway Untold Story, en 25 cigares
Arturo Fuente Hemingway Between The Lines, en 25 cigares
Arturo Fuente Rosado Magnum R58, en 25 cigares
Arturo Fuente Rosado Magnum R60, en 24 cigares
Arturo Fuente Anejo#48 Churchill, en 25 cigares
Arturo Fuente Anejo#49 Double Corona, en 25 cigares
Arturo Fuente Anejo#50 Robusto, en 25 cigares
Arturo Fuente Anejo#55 Pyramid, en 25 cigares
Arturo Fuente Anejo#60, en 25 cigares
Arturo Fuente Anejo#77 Shark, en 20 cigares
Arturo Fuente ffox Super Belicoso, en 29 cigares
Arturo Fuente Ffox Love Affair, en 18 cigares
Arturo Fuente Ffox 20TH Anniv Power of Dream, en 20 cigares
Arturo Fuente Ffox 20TH Anniv Father et Son, en 20 cigares
Arturo Fuente Ffox 20TH Anniv God's Whisper, en 20 cigares
Arturo Ffox Angel's Share Perfection X , en 32 cigares
Arturo Fuente Ffox Angell's Share Reserva d'Château, en 32 cigares
Arturo Fuente Amor Sensual, en 20 cigares
Arturo Fuente Château Fuente , en 10 cigares
Arturo Fuente Deseos d'Amor, en 20 cigares
Arturo Fuente Double-Château , en 10 cigares
Arturo Fuente Pasion d'Amor, en 20 cigares
Arturo Fuente GOF by Don Carlos Robusto Tubo, en 8 cigares
Arturo Fuente GOF by Carlito Double-Robusto, en 8 cigares
Arturo Fuente Gran Reserva Rothschilds, en 25 cigares
Arturo Fuente Opus X Double-Robusto Tubo, en 8 cigares
Arturo Fuente Opus X Story Macassar Ebony , en 4 cigares
Arturo Fuente Opus X Story Black , en 4 cigares
Arturo Fuente Opus X Story Red , en 4 cigares
Arturo Fuente Opus X Story Blue , en 4 cigares
Arturo Fuente Opus X Story Yellow, en 4 cigares
Arturo Fuente Hemingway Best Seller en 25 cigares
Machetero corona gorda, en 10 cigares
Machetero double-corona, en 10 cigares
Machetero panatela, en 10 cigares
Machetero petit-corona, en 10 cigares
Machetero robusto, en 10 cigares
Machetero short-robusto, en 10 cigares
Machetero short-torpedo, en 10 cigares
Maestranza Baron, en 10 cigares
Maestranza Conde, en 10 cigares
Maestranza Vizconde, en 10 cigares
Maestranza Marquez, en 10 cigares
Maestranza Duque, en 10 cigares
La Estancia #52, en 10 cigares
La Estancia #56, en 10 cigares
La Estancia #60, en 10 cigares
La estancia Corona, en 10 cigares
La estancia Robusto, en 10 cigares
La estancia Short-Robusto, en 10 cigares
La estancia Toro, en 10 cigares
La estancia Double-Robusto, en 10 cigares
Meerapfel cigar Richard Double-Robusto, en 10 cigares
Meerapfel cigar Richard Corona-Gorda, en 25 cigares
Meerapfel cigar Richard Robusto, en 25 cigares
Meerapfel cigar Richard Lonsdales, en 25 cigares
Meerapfel cigar Richard Churchill, en 25 cigares
Meerapfel cigar Richard Pyramid, en 25 cigares
Meerapfel cigar Richard Lancero, en 25 cigares
Meerapfel cigar Meir Robusto, en 25 cigares
Meerapfel cigar Meir Churchill, en 25 cigares
Meerapfel cigar Meir Pyramid, en 25 cigares
Arturo Fuente don Carlos Eye of the Bull, en 20 cigares
Arturo Fuente Rainforest Delight, en 50 cigares
Arturo Fuente Cubanitos, en 10 cigares
Arturo Fuente flor de fina, en 25 cigares
Arturo Fuente Château Cuban Belicoso, en 24 cigares
Arturo Fuente Château King B, en 18 cigares
Arturo Fuente Château Pyramid, en 25 cigares
Arturo Fuente Hemingway Classic, en 25 cigares
Arturo Fuente Hemingway Signature, en 25 cigares
Arturo Fuente Opus X Res du château, en 32 cigares
Arturo Fuente Opus X Perfection #2, en 29 cigares
Arturo Fuente Opus X Double-Corona, en 32 cigares
Arturo Fuente Opus X Perfection #4, en 42 cigares
Arturo Fuente Opus X Belicoso XXX, en 42 cigares
Arturo Fuente Opus X Double-Robusto, en 42 cigares
Arturo Fuente Opus X Magnum O, en 36 cigares
Arturo Fuente Opus X Perfection 888, en 24 cigares
Arturo Fuente Opus X Pussy Cats, en 39 cigares
Arturo Fuente Perfection 77 Shark, en 36 cigares
Arturo Fuente Destino Al Siglo de Amistad, en 13 cigares
Arturo Fuente Destino Al Siglo de Amor, en 13 cigares
Arturo Fuente Destino Al Siglo de Familias, en 13 cigares
Arturo Fuente Destino Al Siglo de Passion, en 13 cigares
Arturo Fuente Oxo Oscuro Oro Perfection #4, en 42 cigares
Arturo Fuente Oxo Oscuro Oro Belicoso XXX, en 42 cigares
Arturo Fuente Oxo Oscuro Oro Fuente Fuente, en 32 cigares
Arturo Fuente Oxo Oscuro Oro Reserve du Château, en 32 cigares
Arturo Fuente Oxo Oscuro Oro Robusto, en 29 cigares
Arturo Fuente Oxo Oscuro Oro Double-Robusto, en 42 cigares
Arturo Fuente Oxo Oscuro Oro Perfection X, en 32 cigares
Arturo Fuente Oxo Oscuro Oro Super Belicoso, en 29 cigares
Arturo Fuente Don Carlos Personal Réserve, en 20 cigares
Arturo Fuente Don Carlos The Man's 80Th, en 20 cigares
Arturo Fuente Don Carlos The Man, en 20 cigares
Arturo Fuente Don Carlos Numéro 4, en 25 cigares
Arturo Fuente Don Carlos Numéro 3, en 25 cigares
Arturo Fuente Don Carlos Numéro 2 Pyramid, en 25 cigares
Arturo Fuente Don Carlos Double-Robusto, en 25 cigares
Arturo Fuente Presidente, en 25 cigares
Meerapfel Cigar Meir Corona-Gorda, en 25 cigares
Meerapfel Cigar Meir Lonsdales, en 25 cigares
Meerapfel Cigar Meir Double-Robusto, en 10 cigares
Meerapfel Cigar Ernest Corona-Gorda, en 25 cigares
Meerapfel Cigar Ernest Robusto, en 25 cigares
Meerapfel Ciagr Ernest Lonsdales, en 25 cigares
Meerapfel Cigar ernest Double-Robusto, en 10 cigares
Samuel Gawith Balkan Flake (boite), en 50 g
Samuel Gawith Best Brown Flake (boite), en 50 g
Samuel Gawith Commonwealth (boite), en 50 g