Tabac : voici les 200 références qui ne seront plus vendues en France à partir de demain

En signant l'arrêté du 1er octobre 2025 portant sur l'homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, le gouvernement a acté la suppression de la distribution de plus de 200 références de tabac.

Une décision qui s'inscrit dans la stratégie gouvernementale visant à réduire le tabagisme. Pour lutter contre la consommation de tabac, qui ne cesse de progresser en France malgré de nombreuses mesures, le gouvernement a décidé de supprimer à la vente plus de 200 références commerciales. Voici quels paquets ne seront plus distribués par les buralistes.

S'appuyant sur les statistiques de Santé publique France, qui met en lumière la dépendance de quelque 12 millions de Français, soit plus de 17% de la population, le gouvernement abaisse drastiquement l'offre du secteur du tabac. Si la plupart des produits supprimés concernent les cigares, il existe également des paquets de cigarettes ou encore des boîtes de tabac.

Voici l'ensemble des références qui n'existeront plus dans le commerce à compter du 1er novembre 2025 :

Davidoff mini cigarillos platinum, en 10 cigares

Davidoff mini cigarillos platinum, en 20 cigares

Cohiba Short (coffret), en 50 cigares

Cohiba Short 88 année du dragon (coffret), en 88 cigares

Cohiba Wide Short E.L. (coffret), en 50 cigares

Partagas Royales (T.R.), en 20 cigares

"O2" short-robusto, en 25 cigares

"O6" short robusto maduro, en 25 cigares

Big Ben CL (blague), en 25 g

"03" robusto gorda, en 25 cigares

"04" corona, en 25 cigares

Arturo Fuente Canones, en 20 cigares

Arturo Fuente ch°teau Fuente, en 20 cigares

Arturo Fuente double ch°teau Fuente, en 20 cigares

Arturo Fuente exquisitos, en 50 cigares

Arturo Fuente Hemingway short-story, en 25 cigares

Arturo Fuente numéro 4, en 25 cigares

Arturo Fuente Opus X perfection X, en 32 cigares

Arturo Fuente Opus X robusto, en 29 cigares

Arturo Fuente Rosado magnum R52, en 25 cigares

Arturo Fuente Rosado magnum R54, en 25 cigares

Arturo Fuente Rosado magnum R56, en 25 cigares

Arturo Fuente Spanish Lonsdales Maduro, en 25 cigares

Arturo Fuente Château Fuente Royal Salute, en 10 cigares

Arturo Fuente Château Queen B, en 18 cigares

Arturo Fuente Rosado Magnum R44, en 44 cigares

Arturo Fuente Anejo #46 Corona Gorda, en 25 cigares

Arturo Fuente Anejo Tres Ocho 8-8-8, en 24 cigares

Arturo Fuente Ffox 20TH Anniv,Believe, en 20 cigares

Arturo Fuente Ffox Angel's Share Robusto, en 29 cigares

Arturo Fuente Ffox Angel's Share Fuente Fuente, en 32 cigares

Arturo Fuente Hemingway Work Of Art Maduro, en 25 cigares

Arturo Fuente Hemingway Masterpice, en 10 cigares

Arturo Fuente Hemingway Untold Story, en 25 cigares

Arturo Fuente Hemingway Between The Lines, en 25 cigares

Arturo Fuente Rosado Magnum R58, en 25 cigares

Arturo Fuente Rosado Magnum R60, en 24 cigares

Arturo Fuente Anejo#48 Churchill, en 25 cigares

Arturo Fuente Anejo#49 Double Corona, en 25 cigares

Arturo Fuente Anejo#50 Robusto, en 25 cigares

Arturo Fuente Anejo#55 Pyramid, en 25 cigares

Arturo Fuente Anejo#60, en 25 cigares

Arturo Fuente Anejo#77 Shark, en 20 cigares

Arturo Fuente ffox Super Belicoso, en 29 cigares

Arturo Fuente Ffox Love Affair, en 18 cigares

Arturo Fuente Ffox 20TH Anniv Power of Dream, en 20 cigares

Arturo Fuente Ffox 20TH Anniv Father et Son, en 20 cigares

Arturo Fuente Ffox 20TH Anniv God's Whisper, en 20 cigares

Arturo Ffox Angel's Share Perfection X , en 32 cigares

Arturo Fuente Ffox Angell's Share Reserva d'Château, en 32 cigares

Arturo Fuente Amor Sensual, en 20 cigares

Arturo Fuente Château Fuente , en 10 cigares

Arturo Fuente Deseos d'Amor, en 20 cigares

Arturo Fuente Double-Château , en 10 cigares

Arturo Fuente Pasion d'Amor, en 20 cigares

Arturo Fuente GOF by Don Carlos Robusto Tubo, en 8 cigares

Arturo Fuente GOF by Carlito Double-Robusto, en 8 cigares

Arturo Fuente Opus X Double-Robusto Tubo, en 8 cigares

Arturo Fuente Opus X Story Macassar Ebony , en 4 cigares

Arturo Fuente Opus X Story Black , en 4 cigares

Arturo Fuente Opus X Story Red , en 4 cigares

Arturo Fuente Opus X Story Blue , en 4 cigares

Arturo Fuente Opus X Story Yellow, en 4 cigares

Arturo Fuente Hemingway Best Seller en 25 cigares

Machetero corona gorda, en 10 cigares

Machetero double-corona, en 10 cigares

Machetero panatela, en 10 cigares

Machetero petit-corona, en 10 cigares

Machetero robusto, en 10 cigares

Machetero short-robusto, en 10 cigares

Machetero short-torpedo, en 10 cigares

Maestranza Baron, en 10 cigares

Maestranza Conde, en 10 cigares

Maestranza Vizconde, en 10 cigares

Maestranza Marquez, en 10 cigares

Maestranza Duque, en 10 cigares

La Estancia #52, en 10 cigares

La Estancia #56, en 10 cigares

La Estancia #60, en 10 cigares

La estancia Corona, en 10 cigares

La estancia Robusto, en 10 cigares

La estancia Short-Robusto, en 10 cigares

La estancia Toro, en 10 cigares

La estancia Double-Robusto, en 10 cigares

Meerapfel cigar Richard Double-Robusto, en 10 cigares

Meerapfel cigar Richard Corona-Gorda, en 25 cigares

Meerapfel cigar Richard Robusto, en 25 cigares

Meerapfel cigar Richard Lonsdales, en 25 cigares

Meerapfel cigar Richard Churchill, en 25 cigares

Meerapfel cigar Richard Pyramid, en 25 cigares

Meerapfel cigar Richard Lancero, en 25 cigares

Meerapfel cigar Meir Robusto, en 25 cigares

Meerapfel cigar Meir Churchill, en 25 cigares

Meerapfel cigar Meir Pyramid, en 25 cigares

Arturo Fuente don Carlos Eye of the Bull, en 20 cigares

Arturo Fuente Rainforest Delight, en 50 cigares

Arturo Fuente Cubanitos, en 10 cigares

Arturo Fuente flor de fina, en 25 cigares

Arturo Fuente Château Cuban Belicoso, en 24 cigares

Arturo Fuente Château King B, en 18 cigares

Arturo Fuente Château Pyramid, en 25 cigares

Arturo Fuente Hemingway Classic, en 25 cigares

Arturo Fuente Hemingway Signature, en 25 cigares

Arturo Fuente Opus X Res du château, en 32 cigares

Arturo Fuente Opus X Perfection #2, en 29 cigares

Arturo Fuente Opus X Double-Corona, en 32 cigares

Arturo Fuente Opus X Perfection #4, en 42 cigares

Arturo Fuente Opus X Belicoso XXX, en 42 cigares

Arturo Fuente Opus X Double-Robusto, en 42 cigares

Arturo Fuente Opus X Magnum O, en 36 cigares

Arturo Fuente Opus X Perfection 888, en 24 cigares

Arturo Fuente Opus X Pussy Cats, en 39 cigares

Arturo Fuente Perfection 77 Shark, en 36 cigares

Arturo Fuente Destino Al Siglo de Amistad, en 13 cigares

Arturo Fuente Destino Al Siglo de Amor, en 13 cigares

Arturo Fuente Destino Al Siglo de Familias, en 13 cigares

Arturo Fuente Destino Al Siglo de Passion, en 13 cigares

Arturo Fuente Oxo Oscuro Oro Perfection #4, en 42 cigares

Arturo Fuente Oxo Oscuro Oro Belicoso XXX, en 42 cigares

Arturo Fuente Oxo Oscuro Oro Fuente Fuente, en 32 cigares

Arturo Fuente Oxo Oscuro Oro Reserve du Château, en 32 cigares

Arturo Fuente Oxo Oscuro Oro Robusto, en 29 cigares

Arturo Fuente Oxo Oscuro Oro Double-Robusto, en 42 cigares

Arturo Fuente Oxo Oscuro Oro Perfection X, en 32 cigares

Arturo Fuente Oxo Oscuro Oro Super Belicoso, en 29 cigares

Arturo Fuente Don Carlos Personal Réserve, en 20 cigares

Arturo Fuente Don Carlos The Man's 80Th, en 20 cigares

Arturo Fuente Don Carlos The Man, en 20 cigares

Arturo Fuente Don Carlos Numéro 4, en 25 cigares

Arturo Fuente Don Carlos Numéro 3, en 25 cigares

Arturo Fuente Don Carlos Numéro 2 Pyramid, en 25 cigares

Arturo Fuente Don Carlos Double-Robusto, en 25 cigares

Arturo Fuente Presidente, en 25 cigares

Meerapfel Cigar Meir Corona-Gorda, en 25 cigares

Meerapfel Cigar Meir Lonsdales, en 25 cigares

Meerapfel Cigar Meir Double-Robusto, en 10 cigares

Meerapfel Cigar Ernest Corona-Gorda, en 25 cigares

Meerapfel Cigar Ernest Robusto, en 25 cigares

Meerapfel Ciagr Ernest Lonsdales, en 25 cigares

Meerapfel Cigar ernest Double-Robusto, en 10 cigares

Samuel Gawith Balkan Flake (boite), en 50 g

Samuel Gawith Best Brown Flake (boite), en 50 g

Samuel Gawith Commonwealth (boite), en 50 g