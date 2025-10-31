Vents violents : voici les 6 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Météo-France a placé six départements en vigilance jaune «vents violents» pour la journée de ce samedi 1er novembre.

Le vent soufflera sur les côtes bretonnes, mais pas que. Six départements du pays ont été placés en vigilance jaune par Météo-France pour des risques de vents violents tout au long de la journée du samedi 1er novembre

Les six départements concernés sont la Manche, les Côtes-d'Armor, le Finistère, le Morbihan, le Rhône et l'Isère.

© Météo-France

une nouvelle perturbation «pluvieuse et active»

Selon les données de Météo-France, cette alerte sera effective tout au long de la nuit de vendredi à samedi ainsi que durant le début de journée, entre minuit et 15h. Cela fait suite à une nouvelle perturbation «pluvieuse et active» qui va toucher l’Hexagone, alertent les prévisionnistes.

Par ailleurs, des épisodes orageux sont également attendus sur les côtes bretonnes dans la nuit de vendredi à samedi.