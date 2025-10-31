Violences conjugales : 107 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2024, en hausse de 11% par rapport à 2023

Les chiffres des violences conjugales sur l'année 2024 sont en hausse de 11% en France par rapport à l'année précédente, avec 107 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, selon les dernières données du ministère de l'Intérieur.

Des chiffres préoccupants. En 2024, 107 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en France, un chiffre en hausse de 11% sur un an, selon les dernières données du ministère de l'Intérieur. Au total, 138 morts violentes au sein du couple ont été enregistrées par les forces de l'ordre l'an dernier, dont 31 hommes, selon l'étude nationale annuelle disponible sur le site du ministère.

«En moyenne, un décès est enregistré tous les trois jours», souligne le bilan annuel. En 2024, 403 tentatives d’homicides au sein du couple ont été par ailleurs recensées. Dans le détail, 90% des féminicides et homicides conjugaux ont été commis au domicile du couple de la victime ou de l'auteur, précise l'étude sur «les morts violentes au sein du couple».

Les auteurs de l'étude font par ailleurs état de 49 usages d'arme blanche et de 34 usages d'arme à feu. 31% des faits étaient précédés d'une dispute et 16% s'inscrivaient dans le contexte d'une séparation non acceptée.

47% des victimes avaient déjà signalé des violences

«Le profil type de l’auteur reste majoritairement masculin, le plus souvent en couple, de nationalité française et n’exerçant pas ou plus d’activité professionnelle», relève le ministère dans son étude. Il est «majoritairement âgé de 20 à 49 ans» avec «un pic particulièrement important des 70 ans et plus par rapport à 2023».

Concernant les victimes, 47% des femmes «avaient signalé ces violences antérieures aux forces de sécurité intérieure et, parmi elles, 81% avaient déposé une plainte antérieure». Une victime bénéficiait d’un dispositif «téléphone grave danger», deux victimes d’une ordonnance de protection et un auteur faisaient l'objet d’un placement sous contrôle judiciaire, selon l'étude.