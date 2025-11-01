«Arabe de service» : Taha Bouhafs n’a toujours pas dédommagé Linda Kebbab malgré sa condamnation

En 2020, le militant franco-algérien Taha Bouhafs avait été condamné à 4.500 euros d'amende pour injure publique à raison de l'origine à l'encontre de la policière Linda Kebbab, traitée par lui d'«Arabe de service». Un an et demi après sa condamnation, il n'a toujours pas versé le dédommagement.

Une bataille judiciaire qui n'en finit plus. Alors que les manifestations antiracistes se multipliaient dans le monde en 2020, à la suite de la mort de George Floyd aux États-Unis, l'ex-candidat LFI Taha Bouhafs avait publié un tweet dans lequel il traitait la policière Linda Kebbab d'«Arabe de service». Bien qu'il ait rapidement supprimé son message, la victime avait tout de même déposé plainte.

Plus d'un an et demi après sa condamnation pour injure publique à raison de l'origine, le militant franco-algérien n'a toujours pas versé de dédommagement à la syndicaliste policière. Le montant de ce dernier s'élevait à 1.500 euros d'amende et 2.000 euros de dommages et intérêts, ajouté à cela, une seconde amende de 1.000 euros à la suite d'un appel rejeté en 2022. Cette somme était initialement prévue pour couvrir les dommages et intérêts, ainsi que les frais d'huissiers et d'avocats de la victime dans le cadre de cette affaire.

«Taha Bouhafs fuit face à ses responsabilités», a déclaré Linda Kebbab dans une interview pour Le Figaro ce jeudi. L'avocat de la policière, maître Louis Cailliez, s'est lui aussi exprimé en qualifiant le militant d'extrême gauche de «délinquant qui organise son insolvabilité en France».

Des accusations de violences sexuelles

Pour rappel, Taha Bouhafs avait également été visé par plusieurs accusations de violences sexuelles. Des attaques qui l'avaient contrait à se retirer de La France Insoumise en mai 2022, peu avant les élections législatives.

L'enquête interne avait été classée sans suite par le parti d'opposition : «En vertu de nos règles internes, la mesure conservatoire a été levée, car il n'y a rien de nouveau contre lui, et la personne ne souhaite pas porter plainte contre lui ni qu'il soit confronté», avait alors déclaré LFI aux médias, assurant que l'une des deux accusatrices avait retiré son témoignage.

Le militant et journaliste avait toutefois indiqué sur X ne «pas souhaiter réintégrer le parti», et préférer faire cavalier seul. Très actif sur les réseaux sociaux, il avait alors dénoncé un «lynchage» à caractère raciste dont il aurait été victime suite à ces accusations.