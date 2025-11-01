Crues : voici le seul département placé en vigilance jaune ce dimanche

Un seul département a été placé en vigilance jaune par Météo-France au risque de crues pour la journée de ce dimanche 2 novembre.

Restez vigilants. Déjà placé en vigilance jaune par Météo-France pour les crues la veille, le Rhône est maintenu en alerte pour cette journée du dimanche 2 novembre par Météo-France.

© Météo-France

Le Rhône est également placé en vigilance jaune pour des risques de pluies et d’inondations.

Les départements du Doubs, du Jura, de l’Ain, de la Haute-Savoie, de la Savoie, de la Loire, de la Haute-Loire, de l’Ardèche, de la Drôme ainsi que de l'Isère sont aussi concernés par les pluies et inondations.