Gard : une marche blanche en mémoire de Laetitia organisée ce samedi, trois semaines après son assassinat

Dans la nuit du 8 octobre, le corps sans vie de Laetitia a été retrouvé dans le coffre de la voiture de son ex-petit ami. Trois semaines après sa disparition, une marche blanche est organisée à Bagnols-sur-Cèze dans le Gard.

Un terrible drame. Ce samedi, les proches de Laetitia, dont le corps a été retrouvé sans vie dans le coffre de la voiture de son ex-compagnon dans la nuit du 8 octobre dernier, organisent une marche blanche à Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard, à sa mémoire.

Âgée de 37 ans, elle résidait au moment des faits dans un foyer d’hébergement pour adultes à Pont-Saint-Esprit, dans le Gard. Après la découverte de nombreuses mutilations à l’arme blanche sur son corps, une enquête pour homicide volontaire aggravé a été ouverte.

Une plainte contre X déposée par la famille

Très rapidement, son ex-petit ami, qui s’est introduit dans la résidence alors qu'il en avait l'interdiction le soir du meurtre, a été interpellé. Son état psychiatrique a nécessité son placement dans une unité spécialisée.

«Aujourd’hui, nous refusons le silence. Nous refusons l’oubli. Nous marchons pour elle, pour sa mémoire, et pour toutes celles qui ne peuvent plus parler», ont écrit les organisateurs du rassemblement sur Facebook, qui partira ce samedi de la place Jean Jaurès de Bagnols-sur-Cèze à 14h.

«Ensemble, dans le calme et le respect, nous rendrons hommage à Laetitia et nous porterons un message fort : "Justice pour Laetitia"», ont-ils ajouté.

Les parents de la victime ont également décidé de porter plainte contre X pour assassinat aggravé, complicité d’assassinat, recel de cadavre et homicide involontaire, afin de tenter de faire la lumière sur la responsabilité du foyer où Laetitia vivait.