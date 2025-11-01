Gel des prestations sociales, surtaxe sur les complémentaires santé... Les députés rejettent le projet de budget de la Sécu en commission

Les députés ont rejeté vendredi 31 octobre en commission le projet de budget de la Sécurité sociale, malgré la suppression de mesures clivantes, et l'adoption de l'article suspendant la réforme des retraites. Un premier vote en forme de message au gouvernement, avant le débat dans l'Hémicycle prévu mardi 4 novembre prochain.

Le ton est donné. Rien ne sera cédé à Sébastien Lecornu et à son gouvernement pour attribuer un budget à la France. Vendredi, les députés ont rejeté en commission des affaires sociales, le projet de budget de la Sécurité sociale du gouvernement. Après avoir retoqué la partie recettes du texte sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) plus tôt dans la semaine, les députés ont donc rejeté celle consacrée aux dépenses.

Ce rejet du projet de loi intervient malgré la suppression de plusieurs irritants et l'adoption de l'article suspendant la réforme des retraites. Le texte du gouvernement prévoit un «gel de l'ensemble des retraites de base» en 2026 ainsi qu'un gel des prestations sociales comme des allocations familiales, le revenu de solidarité active (RSA) ou encore les aides personnalisées au logement (APL), habituellement indexées sur l'inflation. Des élus de presque tous les bords politiques, socialistes, Liot, Rassemblement national, Gauche démocrate et Républicaine, La France Insoumise et Écologistes ont en effet déposé des amendements visant à supprimer cet article du budget de la Sécu concocté par le gouvernement Lecornu.

La surtaxe exceptionnelle de 2,25% sur les contrats de complémentaires santé n'a elle aussi pas eu l'aval des parlementaires. Une surtaxe imaginée par Catherine Vautrin, alors ministre de la Santé en début d'année, qui reprochait aux organismes d'avoir tenu compte des transferts de charges sur les consultations médicales et médicaments - qui ont finalement été annulés - dans l'augmentation des cotisations pour l'année 2025. Une mesure qui devait rapporter, selon le gouvernement, un milliard d'euros aux caisses de la Sécurité sociale.

Le doublement des franchises médicales bloqué

Le projet de loi comprend également des économies à plus long terme, sous-indexant les pensions de retraite de 0,9 point en 2027, puis de 0,4 point pour les années suivantes, jusqu'en 2030. Le coup de rabot plus important en 2027 est justifié, selon le gouvernement, par la suspension de la réforme des retraites, ajoutée dans le texte pour tenter de trouver un accord de non-censure avec le PS.

Mercredi, les députés ont également supprimé un article sur l'élargissement du périmètre des franchises médicales, s'opposant aussi fortement à leur doublement pour faire des économies. Une forte levée de bouclier sur une mesure censée rapporter 2,3 milliards d'euros.

Reste que l'article sur la suspension de la réforme de 2023, qui portait progressivement l'âge légal de départ à 64 ans, a lui été approuvé par 22 voix contre 12. Le Rassemblement national et les socialistes ont voté pour. Les députés Les Républicains, et Horizons ont voté contre la suspension, tout comme les Insoumis, pour des raisons diamétralement opposées.

LFI «ne votera jamais aucun texte qui prévoit un report à 64 ans de l'âge de départ», a déclaré le député insoumis Hadrien Clouet. «On ne peut pas faire croire aux Français qu'ils ne devront pas travailler collectivement plus», a défendu pour sa part la députée LR Justine Gruet. Les Ecologistes se sont abstenus, demandant l'intégration des carrières longues au dispositif et des pistes de financement différentes ne reposant pas sur les assurés. Enfin, les députés Renaissance se sont aussi abstenus pour ne pas entraver la «discussion» budgétaire, tandis que le MoDem s'est divisé entre abstentions et votes pour. Les débats reprendront mardi, cette fois-ci dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale.