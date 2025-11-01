Halloween 2025 : des violences urbaines à déplorer dans l'agglomération de Lyon et dans la Drôme

La soirée d'Halloween de vendredi soir a été marquée par des violences urbaines dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. La préfecture du Rhône a annoncé ce samedi l'interpellation de neuf personnes.

Est-ce devenu un malheureux rituel ? Comme l'année dernière, la soirée d'Halloween a été mouvementée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Certains habitants du Rhône notamment se sont fait peur, mais pas comme on l'aurait imaginé.

Dans la commune de Rillieux-la-Pape, une trentaine d'individus a participé à l'incendie d'au moins deux véhicules. Douze kilomètres plus au nord, à Décines, certaines personnes ont tenté d'enlever les rames du tram en pleine soirée. Dans une autre ville du Rhône, Feyzin, qui se trouve non loin de Lyon, des projectiles ont été jetés sur des bus. Les pompiers et policiers, venus pour calmer la situation, ont étalement été pris pour cible.

Neuf personnes interpellées

Le département de la Loire a également subi quelques incivilités dans la soirée de vendredi. À Givors, des façades d'immeubles ont été visées par des jets de mortier d'artifice.

La Drôme n'a malheureusement rien à envier aux deux départements cités précédemment. Dans la commune de Montélimar, huit véhicules ont été incendiés, des policiers ont également été visés par des tirs de mortier d'artifice. À une cinquantaine de kilomètres plus au nord, des feux de poubelle se sont déclarés à Valence et son agglomération.

Ce samedi 1er novembre, la préfecture du Rhône a indiqué à CNEWS que neuf individus ont été interpellés dans la soirée d'hier.

L'année dernière, la région Auvergne-Rhône-Alpes avait connu un Halloween agité. Une personne avait succombé à ses blessures, après avoir été blessée par balle à la tête, à Villeurbanne.