Nantes : les images impressionnantes du convoi du pont Anne-de-Bretagne en pleine mer

Nantes se prépare à voir son pont Anne-de-Bretagne tripler de taille pour devenir le plus large d'Europe en 2027 lorsque les travaux seront terminés. La charpente de la partie ajoutée a quitté l'Italie par la mer direction la Loire-Atlantique, et les images sont impressionnantes.

C'est un projet fou, estimé à quelque 60 millions d'euros, qui commence à prendre forme à Nantes. Le célèbre pont Anne-de-Bretagne, va devenir le plus large d'Europe. Rien que ça.

Fabriquée par l’entreprise italienne Cimolai basée à Monfalcone (entre Venise et Trieste), la charpente du tablier du futur pont Anne-de-Bretagne, équipée de haubans provisoires garantissent la stabilité durant la traversée, est partie du nord de l'Italie dimanche 26 octobre par la mer Adriatique.

© Gael Arnaud / Cimolai

Après être passé par la mer Méditerranée, puis par le détroit de Gibraltar, ce convoi exceptionnel de 3.100 tonnes remontera l'océan Atlantique jusqu'à Saint-Nazaire. Ensuite direction la Loire pour arriver jusqu'au pont Anne-de-Bretagne.

Son arrivée est prévue entre la troisième semaine de novembre et la troisième de décembre. La charpente métallique aux mesures impressionnantes, 150 mètres de long, 42 de large et 25 de haut, se positionnera ensuite sur les estacades et pieux posés en amont.

Sur cette portion supplémentaire du pont Anne-de-Bretagne de 35 mètres de large, figurera un belvédère en bois pour les piétons ainsi qu'un jardin, sans oublier une piste cyclable et un espace dédié aux tramways.

Quant à la partie déjà existante du pont, elle sera abaissée et le tablier sera entretenu, pour que de nouveaux aménagements soient réalisés.

© Gael Arnaud / Cimolai

Fin des travaux prévue pour fin 2027

En février 2025, le chantier a débuté avec l'objectif de faire cohabiter piétons, cyclistes, tramways, bus et véhicules individuels. Par la même occasion, le nouvel hôpital situé sur l'île de Nantes sera davantage accessible.

Lorsque la nouvelle portion sera arrivée et installée, il est prévu de réaménager les espaces publics jusqu'en septembre 2026 et d'abaisser le tablier du pont existant jusqu'à juin 2027. La mise en service du nouveau pont Anne-de-Bretagne est prévue pour fin 2027.