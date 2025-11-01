Orages : voici les 8 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Météo-France a placé huit départements de l’ouest du pays en vigilance jaune orage pour la journée de ce dimanche 2 novembre.

© Météo-France

La prudence est de rigueur. Huit départements de l’ouest du pays ont été placés en vigilance jaune orages pour la journée de ce dimanche 2 novembre par Météo-France.

Sont concernés par cette vigilance : la Charente-Maritime, les Côtes-d’Armor, le Finistère, l’Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, la Manche, le Morbihan et la Vendée.

En parallèle, onze départements ont été placés en vigilance jaune pluie-inondation et le Rhône en vigilance crues.