Orages : voici les 9 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé neuf départements de l’ouest du pays en vigilance jaune orage pour la journée de ce dimanche 2 novembre.

©Météo-France

La prudence est de rigueur. Neuf départements de l’ouest du pays ont été placés en vigilance jaune orages pour la journée de ce dimanche 2 novembre par Météo-France.

Sont concernés par cette vigilance : la Charente-Maritime, les Côtes-d’Armor, le Finistère, l’Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, la Manche, le Morbihan, les Deux-Sèvres et la Vendée.

En parallèle, onze départements ont été placés en vigilance jaune pluie-inondation et huit autres en vigilance crues. 

Météo-Francevigilance météoorages

