Pluie-inondation : voici les 11 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dans son dernier bulletin, Météo France a placé onze départements en vigilance jaune à la pluie et aux inondations pour la journée de ce dimanche 2 novembre.

Les départements concernés sont : le Doubs, le Jura, l’Ain, la Haute-Savoie, la Savoie, le Rhône, la Loire, la Haute-Loire, l’Ardèche, la Drôme, et l’Isère.

© Météo-France

Le département du Rhône est également placé en vigilance jaune pour des risques de crues.

