Pluie-inondation : voici les 11 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Dans son dernier bulletin, l'institut météorologique national a placé 11 départements en vigilance jaune à la pluie et aux inondations pour la journée de ce samedi 1er novembre.

Le prévisionniste Météo-France a placé les départements de la Drôme et de l'Isère en vigilance jaune pour des risques de pluie-inondation ce samedi 1e novembre. L’Aygues, un affluent du Rhône, est sous surveillance, et, dans une moindre mesure, l’Ouvèze, autre affluent du fleuve.

© Météo-France

Les départements voisins de l'Ardèche, la Haute-Loire, Savoie, la Haute-Savoie, le Loire, le Rhône, l'Ain, le Jura et le Doubs ont eux aussi été placés en vigilance jaune. Comme le rappelle Météo France, «le risque d’inondation dure souvent plus longtemps que l’épisode pluvieux».

Des conditions climatiques à ne pas sous-estimer. Vendredi 31 octobre, une femme et un homme disparus depuis que leur voiture avait été emportée par la crue d’une rivière dans la Drôme la veille, ont été retrouvés morts en aval du cours d’eau, a annoncé la préfète du département Marie-Aimée Gaspari.