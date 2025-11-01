Pneus neige obligatoires à partir de ce 1er novembre : dates, départements concernés… Ce qu’il faut savoir

À partir de ce 1er novembre et jusqu'au 31 mars, les automobilistes de certains départements devront s'équiper de pneus hiver ou bien détenir des chaînes ou chaussettes à neige dans leur véhicule. Voici ce qu'il faut savoir sur cette réglementation.

À partir du 1er novembre, les automobilistes de 34 départements sont concernés par l'obligation d'équiper leur véhicule pour l'hiver. Des solutions plus ou moins coûteuses existent, allant du changement de pneus à la détention de chaînes et chaussettes de neige.

Les départements concernés

C'est une opération à réitérer chaque année entre le 1er novembre et le 31 mars pour 34 départements, en totalité ou partiellement indique le site officiel de Délégation à la Sécurité routière.

Les départements concernés sont : l'Ain, l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, l'Ariège, l'Aude, l'Aveyron, le Cantal, le Doubs, la Drôme, la Haute-Garonne, l'Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, la Lozère, la Moselle, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie, le Tarn, le Var, le Vaucluse, les Vosges et le territoire de Belfort.

Toutes les communes de ces départements ne sont pas forcément concernées. Charge aux préfets, via des arrêtés, de fixer quelles communes ou sections de voies entrent dans cette obligation. Pour savoir si sa commune est concernée, les automobilistes peuvent se rendre sur le site officiel de la Sécurité routière.

Quels sont les véhicules à équiper ?

Les véhicules «à quatre roues et plus» sont concernés par l'obligation. Cela comprend les voitures particulières, utilitaires, bus et poids lourds. Des règles particulières s'appliquent aux poids lourds tractant une remorque. En plus des pneus hiver, ils doivent être en possession de chaînes pour au moins deux roues motrices.

Pour être aux normes, deux options sont possibles :

Monter quatre pneus hiver ou 4 saisons portant le marquage «3PMSF». Depuis 2024, seule cette référence est considérée conforme.

Soit garder dans le coffre des chaînes ou chaussettes à neige à monter sur au moins deux roues motrices.

Les usagers ne respectant pas cette obligation s'exposent à une amande de 135 euros et à une immobilisation du véhicule. Le décret sur les sanctions n'ayant pas été publié depuis quatre ans, les verbalisations ne sont pas systématiques. Les contrôles auront d'avantage un rôle de prévention et de sensibilisation pour les usagers.