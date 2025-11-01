Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«On a tellement désinformé les Français qu'on a ravivé une guerre entre les riches et les moins riches», déplore Sophie de Menthon

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«On a tellement désinformé les Français qu'on a ravivé une guerre entre les riches et les moins riches», a déploré Sophie de Menthon ce samedi sur CNEWS. La cheffe d'entreprise a évoqué le rejet par les députés de la taxe Zucman et de sa version allégée, dite «Mercier», visant à taxer les patrimoines dès 10 millions d'euros à un taux de 3%.

TaxeFranceRichesse

À suivre aussi

Eliot Deval : «Au Taxistan, Gabriel Zucman n’est que l’arbre qui cache la forêt fiscale»
«Si on veut réduire les inégalités, il faut réglementer et réguler le capitalisme financier et ça ne se fait pas à l’échelle d’un seul pays», suggère Henri Guaino
«Ce qui me fait bondir c’est la philosophie économique derrière tout ça. Ils considèrent que dégraisser les riches permet d’engraisser les pauvres», déplore Louis de Raguenel

Ailleurs sur le web

Dernières actualités