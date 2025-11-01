«On a tellement désinformé les Français qu'on a ravivé une guerre entre les riches et les moins riches», déplore Sophie de Menthon

«On a tellement désinformé les Français qu'on a ravivé une guerre entre les riches et les moins riches», a déploré Sophie de Menthon ce samedi sur CNEWS. La cheffe d'entreprise a évoqué le rejet par les députés de la taxe Zucman et de sa version allégée, dite «Mercier», visant à taxer les patrimoines dès 10 millions d'euros à un taux de 3%.