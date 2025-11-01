Toussaint : ce cimetière américain de Meurthe-et-Moselle organise un parrainage de tombes

Certains visiteurs du cimetière américain du Saillant de Saint-Mihiel, situé à Thiaucourt-Regniéville (Meurthe-et-Moselle), parraineront les stèles blanches des soldats de la première guerre mondiale en ce jour de Toussaint.

Des mémoires honorées. À l'occasion de la Toussaint, ce 1er novembre, la commune de Thiaucourt-Regniéville (Meurthe-et-Moselle), qui abrite le troisième plus grand cimetière américain de la Première Guerre mondiale, propose de rendre hommage aux héros américains en fleurissant une des 4.153 tombes.

Les nouveaux parrains ou marraines se sont inscrits afin d'adopter symboliquement une tombe, qui leur a été attribuée selon certaines affinités, comme un métier commun. Ils ont ensuite découvert le vécu des soldats pour ensuite fleurir leurs sépultures.

Dans ce cimetière reposent des milliers de soldats américains décédés lors de la bataille de Saint-Michel en septembre 1918, visant à repousser les 60.000 Allemands et Autrichiens qui occupaient cette partie du front.

«Des parrains et marraines très actifs»

Cette initiative permet d'honorer la mémoire des héros, et tisser un lien entre les visiteurs et ce lieu de recueillement.

«Nous avons déjà 75 parrainages, majoritairement par des personnes qui habitent à proximité du cimetière. Celles qui habitent à l’étranger nous font livrer des bouquets. Ce sont des parrains et marraines très actifs, qui se manifestent pour l’anniversaire des soldats, pour les dates importantes de leur vie», a déclaré Félicia Bories, médiatrice culturelle au sein du cimetière, au Parisien.

«Ce programme est aussi une façon pour nous d’avancer sur la recherche et sur le profil des soldats dont nous ne savons pas tout. Nous avons encore beaucoup de zones d’ombre sur environ la moitié d’entre eux», a-t-elle conclu.

Les personnes parrainant déjà une tombe sont invitées à venir la fleurir en autonomie.