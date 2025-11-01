Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Vents violents : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune «vents violents» pour la journée de ce samedi 1er novembre.

Attention aux rafales. Deux départements de l'Hexagone ont été placés en vigilance jaune par Météo-France pour des risques de vents violents tout au long de la journée de ce samedi 1er novembre

Les deux départements concernés sont le Rhône et l'Isère.

une nouvelle perturbation «pluvieuse et active»

Selon les données de Météo-France, cette alerte sera effective tout au long de la journée. Cela fait suite à une nouvelle perturbation «pluvieuse et active» qui va toucher l’Hexagone, alertent les prévisionnistes. 

Sur le même sujet Météo : à quoi s’attendre pour ce week-end de la Toussaint ? Lire
MétéoVentMétéo-Francevigilance météo

À suivre aussi

Crues dans la Drôme : les deux disparus retrouvés morts, annonce la préfète du département
Météo : à quoi s’attendre pour ce week-end de la Toussaint ?
Fortes pluies : ces 13 départements où il devrait pleuvoir abondamment ce mercredi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités