Vents violents : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune «vents violents» pour la journée de ce samedi 1er novembre.

Attention aux rafales. Deux départements de l'Hexagone ont été placés en vigilance jaune par Météo-France pour des risques de vents violents tout au long de la journée de ce samedi 1er novembre

Les deux départements concernés sont le Rhône et l'Isère.

une nouvelle perturbation «pluvieuse et active»

Selon les données de Météo-France, cette alerte sera effective tout au long de la journée. Cela fait suite à une nouvelle perturbation «pluvieuse et active» qui va toucher l’Hexagone, alertent les prévisionnistes.