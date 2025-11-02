Toute l’actu en direct 24h/24
Avalanches : voici les deux départements placés en vigilance jaune ce lundi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune «avalanches» ce lundi 3 novembre. Les deux départements montagneux sont situés dans le sud-Est de la France. 

En ce lundi 3 novembre, deux départements sont concernés par la vigilance jaune «avalanches». Météo-France a décidé de placer la Savoie et la Haute-Savoie en vigilance météorologique, alors si vous êtes dans le secteur ou si vous vous y rendez, il faut rester prudent en fonction des chemins empruntés. 

 

Quatre secteurs concernés 

Quatre zones distinctes sont sujettes à des avalanches ce lundi : côté Mont-Blanc, Beaufortain, la Vanoise et la Haute-Tarentaise. 

Sur le même sujet Avalanches : 2 départements placés en vigilance jaune ce dimanche Lire

Les départements de Savoie et Haute-Savoie étaient déjà placés en vigilance jaune «avalanches» pour la journée de dimanche 2 novembre.

 

avalancheMétéoMétéo-France

