Avalanches : voici les deux départements placés en vigilance jaune ce lundi

Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune «avalanches» ce lundi 3 novembre. Les deux départements montagneux sont situés dans le sud-Est de la France.

En ce lundi 3 novembre, deux départements sont concernés par la vigilance jaune «avalanches». Météo-France a décidé de placer la Savoie et la Haute-Savoie en vigilance météorologique, alors si vous êtes dans le secteur ou si vous vous y rendez, il faut rester prudent en fonction des chemins empruntés.

Quatre secteurs concernés

Quatre zones distinctes sont sujettes à des avalanches ce lundi : côté Mont-Blanc, Beaufortain, la Vanoise et la Haute-Tarentaise.

Les départements de Savoie et Haute-Savoie étaient déjà placés en vigilance jaune «avalanches» pour la journée de dimanche 2 novembre.