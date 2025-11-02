«Changer la France, c’est déjà changer l’Europe» : Jordan Bardella veut «récupérer les souverainetés essentielles» de la nation

Député européen et président du Rassemblement national, Jordan Bardella a estimé ce dimanche 2 novembre que pour s’en sortir, la France devait s’affranchir des «exigences européennes» et «récupérer les souverainetés essentielles».

Être plus indépendante face à l’Union européenne. Dans une interview accordée au Journal du Dimanche ce 2 novembre, le président du Rassemblement national a appelé la France à un sursaut face aux normes européennes toujours plus strictes.

Face à la crise aussi bien politique qu’économique que traverse le pays, Jordan Bardella a déploré que «la France qui travaille», à savoir «nos pêcheurs, nos agriculteurs, nos entrepreneurs respectent des normes toujours plus strictes, mais ils sont en concurrence avec des acteurs étrangers qui ne s’y soumettent pas.»

Ainsi, selon le député européen, il est impensable que la France continue de signer «des accords de libre-échange avec des pays qui ne respectent ni nos normes sociales ni nos réglementations environnementales», estimant que cette «injustice des règles» condamne les entreprises françaises à l’échec.

Reprendre le contrôle face à Bruxelles

Pour autant, Jordan Bardella ne fait pas intégralement porter le blâme à l’Union européenne dans cette fragilisation de l’économie et de la compétitivité française. «Je ne rends pas l’Europe responsable de tout (…) la France a aussi sa part de responsabilité : elle applique les exigences européennes avec un zèle réglementaire absurde».

La France «va parfois plus loin que Bruxelles, et s’interdit les dérogations que d’autres utilisent», a-t-il également déploré. Pour autant, Jordan Bardella n’entend pas faire sortir la France de l’Union européenne.

«Changer la France, c’est déjà changer l’Europe (…) Notre objectif n’est pas de sortir de l’Union, mais de récupérer nos souverainetés essentielles», a-t-il expliqué, rappelant que la France est «le premier contributeur net au budget européen» et qu’elle «doit donc pouvoir décidé».

Pour Jordan Bardella, une chose est certaine : «L’échec d’Emmanuel Macron est d’abord un échec européen : il n’a jamais su défendre les intérêts français», ajoutant qu’il fallait à présent «sortir de la naïveté», afin de « redonner à la France la maîtrise de ses choix».