Crues : voici les 4 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Météo-France a placé quatre départements en vigilance jaune pour un risque de crues pour ce lundi 3 novembre.

Soyez prudents. L’agence de météorologie française a signalé quatre départements en vigilance jaune face au risque de crues.

L’Ain, le Doubs, le Jura et le Rhône sont les départements concernés. Météo-France conseille de rester prudent en fonction des chemins empruntés dans ces zones concernés. Les cours d'eaux concernés sont le Doubs, la Loue, la Saône et le Haut Rhône.

© Météo-France

Il est important de rester vigilant face à ce phénomène, surtout si vous pratiquez des activités en plein air ou exposés aux crues, car certains phénomènes peuvent s’accompagner comme l’orage.