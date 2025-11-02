Essonne : sept personnes mises en examen après la saisie de deux tonnes de cannabis

Après la découverte de près de deux tonnes de résine de cannabis, de plus d’un kilogramme de cocaïne, d'armes et de munitions le 27 octobre dans l'Essonne, sept personnes ont été mises en examen samedi 1er novembre.

Le 27 octobre, de grosses quantités de drogue ainsi que des armes et des munitions avaient été retrouvées. Quatre jours plus tard, soit le samedi 1er novembre, sept personnes ont été mises en examen.

Et la trouvaille était copieuse : près de deux tonnes de résine de cannabis, plus d’un kilogramme de cocaïne, des armes et munitions. Laurent Nuñez et le préfet de police de Paris, Patrice Faure, se sont rendus auprès de la 3e DPJ pour saluer cette saisie.

Neuf personnes avaient initialement été interpellées en flagrance par les fonctionnaires de police du 3e district de police judiciaire, a indiqué une source policière à CNEWS.

SIX individus ecroués

Samedi 1er novembre 2025, sept personnes ont été mises en examen dans le cadre d’une information judiciaire pour importation en bande organisée de stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes et délits.

Des infractions faisant encourir une peine de trente ans de réclusion criminelle, a précisé le parquet de Paris dans un communiqué, qui avait requis le placement en détention provisoire des sept mis en cause. Et à l’issue de débats contradictoires, cinq mis en examen ont été placés en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention.

Quant aux deux derniers, l'un a sollicité un débat différé qui aura lieu dans les prochains jours et a été incarcéré provisoirement dans l’attente. L'autre a été placé sous contrôle judiciaire.

La juridiction inter-régionale spécialisée de Paris s'est saisie mercredi de cette affaire compte tenu des quantités saisies, du nombre de personnes impliquées et de la complexité des investigations à diligenter.

Celles-ci se poursuivent désormais sous la direction des juges d’instruction, avec pour objectifs d’établir les circonstances de la commission des faits et d’identifier l’ensemble des co-auteurs et complices.