Grippe : voici la carte des 9 départements où l’épidémie est la plus présente

Alors que la campagne de vaccination contre la grippe est ouverte depuis le 14 octobre pour les publics fragiles, les urgences hospitalières font face à une forte montée des cas grippaux. En une seule semaine, les passages pour syndrome grippal ont plus que doublé, avec une hausse moyenne de 111 % sur le territoire. Sur fond d’appel à la vaccination, la carte épidémique évolue.

Avec l’hiver qui approche, l’épidémie de grippe gagne du terrain dans de nombreux départements français. Courbatures, frissons, forte fièvre, les symptômes sont de retour et les autorités sanitaires sonnent l’alerte. Depuis le 14 octobre, les personnes les plus fragiles (personnes âgées, malades chroniques, femmes enceintes…) sont invitées à se faire vacciner.

De fortes disparités sur l'Hexagone

Selon le dernier bulletin de Santé publique France, la part des cas de grippe parmi les passages aux urgences a plus que doublé, enregistrant une hausse de 111 % en moyenne dans l’Hexagone.

Mais ce chiffre national masque de fortes disparités entre départements. Certains connaissant de véritables flambées locales. Le Lot affiche une augmentation de près de 1.900 % de la part des cas grippaux en urgences. La Haute‑Corse enregistre une hausse d’environ 1.200 %. D’autres départements comme les Ardennes, Ariège et Allier ont vu leurs chiffres bondir de plus de 700 %. Enfin, la Somme, l’Ille‑et‑Vilaine et la Loire‑Atlantique dépassent tous les 500 % de hausse.

© Santé Publique France

À l’autre extrémité, certains départements semblent jusqu’ici relativement épargnés comme le Morbihan, le Bas‑Rhin, les Côtes‑d’Armor, la Creuse, la Corrèze ou encore le Val‑d’Oise, qui ne comptent plus de cas de grippe recensés dans les urgences. Une situation à relativiser toutefois : les volumes concernés restent faibles.

Une hausse des cas de grippes aux urgences

Certains départements affichent par ailleurs une proportion élevée de passages aux urgences dus à la grippe avec en tête figure la Haute‑Marne avec 1,07 % des passages aux urgences concernent un syndrome grippal, d'ailleurs l’unique département à dépasser la barre symbolique de 1 %. Viennent ensuite la Somme, l’Ille-et-Vilaine, les Hautes‑Pyrénées et la Haute-Corse, à 0,8 % environ. À l’inverse, des départements comme la Mayenne (0,4 %), le Finistère (0,07 %), la Haute‑Vienne (0,12 %) ou encore l’Eure‑et‑Loir (0,06 %) affichent des taux plus faibles.

Plusieurs facteurs expliquent cette montée en puissance de l’épidémie. Premièrement, le retour de la saison froide favorise la circulation des virus respiratoires et les populations fragiles n’ont pas encore toutes été vaccinées ou protégées à temps. La dynamique épidémique est telle que le virus gagne du terrain département par département, ce qui crée ces fortes disparités. L’activation des symptômes et recours aux urgences traduisent un virus particulièrement actif cette année. Selon Santé publique France, l’activité grippale atteint «un niveau d’intensité exceptionnellement élevé».

La campagne de vaccination antigrippale a débuté le 14 octobre pour les publics fragiles – environ 19 millions de personnes sont concernées. La vaccination reste la meilleure protection contre les formes graves.

Par ailleurs, le débat s’est ouvert autour d’une possible obligation vaccinale pour certains professionnels de santé et résidents en EHPAD. La commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale a adopté une base légale en ce sens, le vote final devant se tenir lors de l’examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS).