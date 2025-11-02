Lille : un étudiant de 19 ans meurt percuté par un chauffard après un refus d'obtempérer

Un étudiant a été mortellement fauché ce samedi matin sur le boulevard de la Liberté, à Lille (Nord). Après avoir percuté l'étudiant de 19 ans, l'automobiliste, alors engagé dans une course-poursuite avec la police, a pris la fuite avant d'être interpellé quelques minutes plus tard.

Un drame en plein cœur de Lille. Un étudiant de 19 ans a été mortellement percuté par un automobiliste avant que ce dernier ne prenne la fuite, a rapporté une source policière à CNEWS, confirmant les informations de La Voix du Nord.

Aux alentours de 5 heures du matin, le jeune homme traversait la route avec une amie à proximité de la place de la République, sur le boulevard de la Liberté, avant que la voiture ne le fauche violemment. Le jeune homme est décédé malgré l'intervention des pompiers et d'une équipe médicale du Samu.

Une enquête ouverte

L'automobiliste en fuite était engagé dans une course-poursuite avec les forces de l'ordre. Quelques minutes plus tard, le suspect a été interpellé. Selon une source policière, l'homme était connu des services de police pour des faits d'infractions routières. Il était notamment sous le coup d'un retrait de permis.

Pour l'heure, une enquête a été ouverte pour «accident mortel sur la voie publique».