Météo : bref retour du soleil, pluies éparses... Quel temps va-t-il faire cette semaine ?

Après un week-end humide et parfois venteux, la météo s’annonce bien plus clémente sur la France cette semaine. Le soleil fera son retour sur une grande partie du pays. Cette accalmie ne devrait pas durer avec un temps plus variable à partir de jeudi.

Des températures optimales. Après un week-end pluvieux, la semaine s’annonce nettement plus douce dans l'Hexagone. Le soleil fera son apparition sur une large partie du territoire. Toutefois, cette amélioration ne sera que de courte durée, un temps plus instable étant attendu dès jeudi, selon les prévisions de Météo-France.

Un début de semaine lumineux et doux

Dès lundi, le ciel se dégagera sur une majorité de régions. Les températures repartiront à la hausse, avec 15 °C à Paris, 16 °C à Nantes et 18 °C à Bordeaux sous un ciel souvent lumineux. Dans le sud, la douceur sera encore plus marquée : 19 °C à Toulouse, 20 °C à Marseille et localement 21 °C à Nice.

Météo-France

Mardi et mercredi s’annoncent comme les journées les plus agréables de la semaine. L’air océanique apportera une douceur généralisée, parfois exceptionnelle pour un début novembre. On attend jusqu’à 17 °C à Lille, 19 °C à Lyon, 20 °C à Clermont-Ferrand et 22 °C à Perpignan. Le vent restera faible, et les matinées seront fraîches autour de 7 à 9 °C dans le nord et 10 à 12 °C dans le sud.

Un ciel plus nuageux et quelques averses dès jeudi

À partir de jeudi, les nuages feront leur retour par l’ouest, accompagnés de quelques pluies éparses. La Bretagne et la Normandie seront les premières concernées, avec 14 °C à Rennes et 15 °C au Havre. Le reste du pays conservera un temps encore sec, bien que plus variable.

Météo-France

Vendredi et samedi, les conditions se dégraderont lentement : des averses toucheront la façade atlantique et le nord, tandis que le sud-est restera largement épargné. Les températures demeureront toutefois très douces : 16 °C à Strasbourg, 17 °C à Paris, 18 °C à Montpellier et 19 °C à Toulouse.

Un automne doux et lumineux à venir ?

Dans l’ensemble, cette première semaine de novembre restera particulièrement clémente. Les températures moyennes se situeront 3 à 4 °C au-dessus des normales de saison, sans véritable froid en perspective.

Les matinées resteront douces, autour de 8 à 11 °C, et les maximales atteindront souvent 16 à 20 °C selon les régions. Aucun épisode hivernal n’est attendu à court terme : la France profitera encore de cette douceur automnale, entre éclaircies, nuages épars et quelques pluies passagères en fin de semaine.