Orages : voici les 30 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé trente départements du nord et de l'ouest du pays en vigilance jaune aux orages pour la journée de ce dimanche 2 novembre.

La prudence est de rigueur. Trente départements du nord et de l'ouest de l'Hexagone ont été placés en vigilance jaune orages pour la journée de ce dimanche 2 novembre par Météo-France.

Sont concernés par cette vigilance : l'Allier, l'Aube, l'Aisne, les Ardennes, le Cher, la Côte-d’Or, les Côtes d'Armor, le Doubs, les Deux-Sèvres, la Haute-Marne, la Haute-Saône, le Jura, Ile-et-Vilaine, l'Indre, l'Indre-et-Loire, la Loire-Atlantique, le Loir-et-Cher, le Loiret, la Manche, la Marne, le Maine-et-Loire, la Charente-Maritime, la Meuse, le Morbihan, la Nièvre, le Pas-de-Calais, la Saône-et-Loire, la Seine-et-Marne, la Vienne, l'Yonne.

En parallèle, dix départements ont été placés en vigilance jaune pluie-inondation et huit autres en vigilance crues. 

