Orages : voici les 30 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

La prudence est de rigueur. Trente départements du nord et de l'ouest de l'Hexagone ont été placés en vigilance jaune orages pour la journée de ce dimanche 2 novembre par Météo-France.

Sont concernés par cette vigilance : l'Allier, l'Aube, l'Aisne, les Ardennes, le Cher, la Côte-d’Or, les Côtes d'Armor, le Doubs, les Deux-Sèvres, la Haute-Marne, la Haute-Saône, le Jura, Ile-et-Vilaine, l'Indre, l'Indre-et-Loire, la Loire-Atlantique, le Loir-et-Cher, le Loiret, la Manche, la Marne, le Maine-et-Loire, la Charente-Maritime, la Meuse, le Morbihan, la Nièvre, le Pas-de-Calais, la Saône-et-Loire, la Seine-et-Marne, la Vienne, l'Yonne.

En parallèle, dix départements ont été placés en vigilance jaune pluie-inondation et huit autres en vigilance crues.