Pétition pour des wagons réservés aux femmes et aux enfants dans les transports en communs : «C'est un pansement sur une plaie sociale au lieu d'un traitement de fond», selon une porte-parole du collectif Némésis

Par CNEWS
Publié le

«C'est un pansement sur une plaie sociale au lieu d'un traitement de fond», a critiqué Astrid, porte-parole du collectif Némésis, ce dimanche 2 novembre sur CNEWS face à une pétition demandant des wagons réservés aux femmes et aux enfants dans les transports en communs franciliens.

transports en communinsécurité

