Vents violents : voici le seul département en vigilance jaune ce lundi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Pour la journée du lundi 3 novembre, Météo-France a placé un seul département français en vigilance jaune pour vents violents.

De fortes rafales sont attendues. Un seul département a été placé en vigilance jaune par Météo-France pour des risques de vents violents au cours de la journée de ce lundi 3 novembre. 

La Haute-Corse est concernée.

Météo-France

Selon Météo-France, cette alerte sera particulièrement effective dans la nuit jusqu'à 4h du matin.

Sur le même sujet Avalanches : voici les deux départements placés en vigilance jaune ce lundi Lire

L'agence météorologique a également placé quatre départements en vigilance jaune pour un risque de crues pour ce lundi 3 novembre. L’Ain, le Doubs, le Jura et le Rhône sont les départements concernés. 

