Villejuif : des adolescentes victimes d’une agression à l’acide pendant la soirée d’Halloween

Alors qu’elles rentraient de leur chasse aux bonbons d’Halloween, six adolescentes ont été visées par une attaque à l’acide à Villejuif (94). Quatre d’entre elles ont été touchées, et trois ont été transportées par précaution au CHU du Kremlin-Bicêtre.

La soirée d’Halloween a viré au cauchemar pour ce groupe d’adolescentes. A Villejuif, dans le Val-de-Marne, alors qu’elles rentraient de leur chasse aux bonbons, samedi soir, six jeunes filles ont été prises pour cible par un groupe de jeunes hommes qui leur ont lancé une bouteille contenant de l’acide.

Les faits se sont produits en début de soirée, vers 20h, à hauteur du 21 de la rue René-Hamon. Alertés par le SAMU, les policiers ont découvert les adolescentes en état de choc.

Selon les premières constatations, quatre d’entre elles ont été touchées par les projections, et trois ont été transportées par précaution au CHU du Kremlin-Bicêtre. Aucune blessure grave n’a été signalée, juste deux paires de collants légèrement brûlées par le liquide corrosif.

Les victimes ont expliqué avoir été suivies par un petit groupe de jeunes encapuchonnés, qui les auraient prises pour cible avant de leur lancer une bouteille de soda contenant un liquide inconnu. Les parents des adolescentes ont pu récupérer le contenant, remis ensuite aux autorités.

L’équipe NRBC (nucléaire, radiologique, biologique et chimique) des sapeurs-pompiers, dépêchée sur place, a rapidement identifié le mélange. Il s’agissait d’acide chlorhydrique associé à de l’aluminium. Une combinaison potentiellement dangereuse, capable de provoquer une réaction chimique violente.