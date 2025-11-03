Braquage à Lyon : les interpellations ont permis de récupérer pour 28 millions d'euros de métaux précieux

Le procureur de Lyon a annoncé ce lundi que 306 kg de métaux précieux ont été récupérés lors des interpellations menées après le braquage d'une raffinerie d'or à Lyon jeudi 30 octobre. Le butin est estimé à 28 millions d'euros.

Un butin impressionnant. Cinq jours après le braquage de la raffinerie Pourquery à Lyon, Thierry Dran, le procureur de la République, a annoncé que 306 kilos de métaux précieux, d'une valeur totale de 28 millions d'euros, ont été récupérés lors de l'interpellation des cinq braqueurs.

Les cinq suspects, tous âgés de 30 à 40 ans, ont été placés en détention provisoire jeudi peu après leurs interpellations «dans un appartement de repli à Vénissieux» a expliqué le procureur ce lundi. «Un véritable arsenal» a été découvert lors des perquisitions menées dans le cadre de l'enquête.

En effet, des fusils d'assaut, des armes de poing et des explosifs ont été saisis. Il s'agit de «malfaiteurs chevronnés», a souligné Thierry Dran, ajoutant que les cinq hommes ont été condamnés dans le passé, dont trois pour vol avec violence.

Cinq blessés légers

Une femme, présente dans l’appartement dans lequel ils ont été arrêtés, a également été mise en examen. Cette dernière, qui ne possède aucun casier judiciaire, et un des braqueurs, ont nié leur implication, tandis que les quatre autres suspects ont fait valoir leur droit au silence.

Jeudi, peu avant 14h, ce laboratoire traitant des métaux précieux avait été attaqué à l'explosif par plusieurs individus équipés d'armes lourdes, et de faux brassards.

Des vidéos tournées par des salariés d’entreprises voisines du laboratoire, témoins directs du braquage, ont montré les assaillants utiliser une échelle pour franchir la clôture du bâtiment attaqué et charger des mallettes dans une fourgonnette blanche surmontée d’un gyrophare bleu.

Lors de l'attaque, cinq employés du laboratoire Pourquery ont été légèrement blessés par l'explosion.