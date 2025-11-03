Budget 2026 : LFI et le RN veulent faire «dérailler le budget», fustige la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin

Pour Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, La France insoumise est dans l'incohérence la plus totale dans l'étude du projet de budget pour 2026, car elle voterait, selon elle, de plus de plus de mesures avec la droite.

La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a estimé, ce lundi 3 novembre, que La France insoumise et le Rassemblement national étaient des «arnaqueurs» qui veulent faire «dérailler» le budget, soulignant qu'à ce stade du débat budgétaire, le déficit public atterrirait à environ 4,7% du PIB en 2026.

Budget 2026 : "Des artisans du compromis qui travaillent d'arrache-pied face aux arnaqueurs et aux illusionnistes" de LFI et du RN@AdeMontchalin, ministre des Comptes publics, invitée de @ThomasSotto dans #RTLMatinpic.twitter.com/oBTEWJLmaD — RTL France (@RTLFrance) November 3, 2025

«Politiquement, on voit ceux qui essaient de trouver le compromis, puis on voit ceux qui essaient de faire dérailler le train avant même d'ailleurs qu'il soit arrivé en gare», a déploré Amélie de Montchalin sur RTL. «Ces arnaqueurs, ces illusionnistes (...) animent le temps, mais ne veulent pas que ça marche», a-t-elle ajouté.

«La France insoumise, qui est dans l'incohérence la plus totale»

La ministre a cité «La France insoumise, qui est dans l'incohérence la plus totale, qui vote maintenant de plus de plus de mesures avec la droite parce qu'au fond, ils cherchent à bordéliser le débat» et «le RN qui, tout en votant des choses», souhaite «la censure» à la fin. En opposition aux députés du RN et de LFI, la ministre des Comptes publics a désigné les députés socialistes comme étant les «artisans du compris».

Les députés bouclent, ce lundi 3 novembre, huit jours de débats sur la partie «recettes» du budget de l'État, sans espoir de voter sur ce premier volet mardi comme initialement prévu.

Au menu lundi figure la poursuite des discussions sur la justice fiscale, avec notamment des amendements sur la taxation des plus-values immobilières ou les droits de succession, avant le début de l'examen en séance mardi du budget de la Sécurité sociale, rejeté en commission vendredi.