Budget de la Sécu : le déficit atteindra 23 milliards d'euros en 2025, pointe un rapport de la Cour des comptes

Un rapport de la Cour des comptes publié ce lundi met en garde contre le risque de voir le déficit de la Sécurité sociale se creuser. Il atteindra 23 milliards d'euros en 2025.

Alors que l'examen du budget de la Sécurité sociale commence cette semaine au Parlement, la Cour des comptes tire la sonnette d'alarme. Dans un rapport publié ce lundi 3 novembre, elle estime que le risque de voir les comptes sociaux se dégrader à un niveau plus important que prévu en 2026 est «élevé».

Selon cette juridiction financière, le déficit de la Sécurité sociale s'élève à 23 milliards d'euros cette année, soit bien au-dessus de ce que prévoyait le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS). C'est 7,7 milliards d'euros de plus qu'en 2024, sachant qu'une augmentation de 4,5 milliards avait déjà été enregistrée l'an dernier.

Le rapport note qu'il a «plus que doublé» en deux ans et, surtout, qu'il est à son «niveau le plus élevé depuis 2012», «hors années exceptionnelles de la crise Covid». Le déficit concerne toute les branches de la Sécurité sociale, sauf la branche famille.

Déficit de la sécurité sociale : il atteint les 23 Md€ en 2025 selon la dernière note de la Cour. Les perspectives à l'horizon 2029 restent préoccupantes, avec une persistance des déficits qui conduirait à une dette sociale supplémentaire de 100 Md€

La Cour des comptes pointe «une croissance du PIB prévue à 0,7% en volume» en 2025, de facto «particulièrement défavorable aux recettes sociales, affectées par la faiblesse de la demande intérieure et par le recul de l'emploi privé». En parallèle, les dépenses des prestations sociales ont ralenti mais leur dynamique «reste soutenue».

Ce doublement du déficit entre 2023 et 2025 atteste, selon le rapport, d'«une perte de contrôle de la trajectoire des finances sociales dans une période qui n’est pas caractérisée par une crise économique ou financière aiguë».

Les mesures proposées dans le PLFSS 2026 pourraient «amorcer un début de redressement des comptes sociaux», si elles sont «couplées à une conjoncture économique plus favorables aux recettes sociales». Dans sa version actuelle, le texte prévoit un effort de l'ordre de 11,2 milliards.

Des mesures d'économie incertaines

La crise politique en cours est toutefois source d'inquiétude, sachant qu'en l'absence d'action adéquate et en maintenant cette tendance, le déficit augmenterait en revanche de 5,7 milliards en 2026, atteignant 28,7 milliards au total.

La Cour des comptes estime en outre que les économies prévues sur les dépenses sont «concentrées sur un petit nombre de mesures» ce qui «fragilise l'atteinte de l'objectif de réduction de déficit» au cas où elles «ne seraient pas adoptées in fine».

Un risque qui semble réel puisque, comme le rappelle Le Figaro, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a affirmé que le gouvernement était «favorable» à l'abandon de l'une de ces mesures, à savoir le gel des pensions de retraite et des minima sociaux. Une majorité de députés s'oppose en outre à la hausse des franchises médicales et à la contribution exceptionnelle demandée aux mutuelles.

Les efforts demandés aux hôpitaux, qualifiés d'«exceptionnellement exigeants» par la Cour des comptes elle-même, sont quant à eux largement décriés et dénoncés par le secteur. Autant de réactions qui, additionnées, mettent déjà à mal la moitié des économies envisagées.