Chartreuse du Mont-Dieu : une cagnotte ouverte après l'incendie qui a ravagé cet ancien monastère des Ardennes

Ce monument a été érigé en 1130 (XIIe siècle). [© Anne Fraipont / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un joyau du patrimoine des Ardennes, la Chartreuse du Mont-Dieu, a été largement endommagé par un incendie spectaculaire, ce dimanche 2 novembre. Une cagnotte solidaire a été créée pour reconstruire et préserver cet édifice religieux unique.

Un appel aux dons pour oublier la tragédie. Quelques heures après l'incendie dévastateur qui a détruit la charpente et la toiture de la Chartreuse du Mont-Dieu, dans le Grand Est, une cagnotte solidaire a été lancée. Près d'un millier d'euros ont déjà été récoltés, pour «sauver» le monument.

Le projet, né d'une volonté populaire de «reconstruire et préserver ce lieu unique», veut que «chaque don, même modeste», permette d'être une «pierre posée pour rebâtir ce patrimoine exceptionnel». Cette initiative a vu le jour quelques minutes seulement après les faits, ce dimanche.

«Le Notre-Dame des Ardennes»

Elle est l'oeuvre d'un «habitant du Mont-Dieu», qui écrit avoir «grandi avec la Chartreuse» et souhaitant désormais «mobiliser pour la voir se rebâtir et retrouver toute sa beauté et sa grandeur». La maire de la ville de Tannay-le-Mont-Dieu, Anne Fraipont, parle du «Notre-Dame des Ardennes».

Classé aux monuments historiques du pays, cet édifice religieux a été partiellement détruit par les flammes ce dimanche. «Il y avait beaucoup de bois dans cet édifice: il n'y a plus de toit, plus de plancher, il ne reste que les murs», a ainsi précisé Anne Fraipont.

Après six heures d'intervention, les pompiers locaux, repartis vers 16h ce dimanche, ont précisé qu'il existait un «risque d'effondrement». Ils ont ajouté que la bâtisse concernée «ne contenait aucune oeuvre d'art».

Incendies de Los Angeles : un suspect arrêté dans l'enquête sur le brasier qui a ravagé un quartier de la ville en janvier dernier

Les autorités ont été alertées «par des promeneurs qui ont vu de la fumée», ce dimanche matin. Les causes du sinistre restent à déterminer. 

La Chartreuse est située dans une zone encerclée par un épais massif forestier. Elle a été construite au XIIe siècle, puis reconstruire au XVIIe. Le lieu a été fait monument historique en 1946.

ReligionFrance

