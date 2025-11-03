Toute l’actu en direct 24h/24
Crues : voici les 4 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Météo-France a placé quatre départements en vigilance jaune pour un risque de crues pour ce lundi 3 novembre.

Soyez prudents. L’agence de météorologie française a signalé quatre départements en vigilance jaune face au risque de crues. 

L’Ain, le Doubs, le Jura et le Rhône sont les départements concernés. Météo-France conseille de rester prudent en fonction des chemins empruntés dans ces zones concernés. Les cours d'eaux concernés sont le Doubs, la Loue, la Saône et le Haut Rhône.

Il est important de rester vigilant face à ce phénomène, surtout si vous pratiquez des activités en plein air ou exposés aux crues, car certains phénomènes peuvent s’accompagner comme l’orage. 

 

