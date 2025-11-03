Islam radical : un rapport alerte sur l'«infiltration» de l'Iran en France pour «exporter la révolution islamique»

Un rapport commandé par le Think tank «France 2050» dénonce le phénomène d’«infiltration» en France par les mollahs. Ces dignitaires iraniens auraient pour objectif de faire avancer l’islam dans l’Hexagone en «exportant la révolution islamique d’Iran».

Après le rapport sur l’entrisme islamiste sorti en mai dernier, un second document commandé cette fois-ci par Think tank «France 2050» - présidé par le maire LR de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret - fait état d’un phénomène d’infiltration de la France par la République d’Iran et son modèle de révolution islamique. Pour les auteurs, la France serait ciblée par les islamistes, via un panel d’agents dans les universités, des influenceurs et des politiques, dont certains élus de La France insoumise.

Les 85 pages du rapport intitulé «L’infiltration en France de la République islamique d’Iran», et rédigé par douze experts, font état d’un constat inquiétant : l’Iran orchestrerait l’avancée d’un islam radical en France, via des intermédiaires, dont certains élus, parfois contre rémunération, ou à travers des liens indirects, faisant peser une «menace» pour le pays. Un insidieux soft power, notamment tissé autour de la cause palestinienne et contre un «ennemi commun» : Israël et son Premier ministre, Benjamin Netanyahou.

Une commission parlementaire lancée

Dans leur viseur, entre autres : l’eurodéputée Rima Hassan, visée par une plainte pour apologie du terrorisme, qui serait «devenue le relais des proxys de la République islamique d’Iran», dont «le Front de libération populaire de la Palestine (FPLP)». L’élue avait participé en mai 2024 à une conférence à Tunis aux côtés de représentants de cette structure, «dont l’ennemi commun avec l’Iran est Israël», note Emmanuel Razavi, journaliste et coordinateur du rapport.

À cet égard, une commission d’enquête parlementaire sur de potentiels liens entre organisations politiques et les réseaux islamistes, présidée par le député Xavier Breton (LR) a été lancée il y a quelques jours. Les auteurs du rapport ont déjà été auditionnés.

Selon un précédent rapport consacré cette fois à l'entrisme des Frères Musulmans en France, entre 400 et 1.000 personnes appartiendraient au réseau frériste en France, alors que l'on dénombre entre 3 et 5 millions de musulmans dans le pays.