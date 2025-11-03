L'édito de Laurence Ferrari : «On a perdu le contrôle sur le budget, les finances publiques, l'insécurité, le narcotrafic, l'autorité de l'État et l'immigration massive»

«On a perdu le contrôle sur le budget, les finances publiques, l'insécurité, le narcotrafic, l'autorité de l'État, l'immigration massive», a déclaré Laurence Ferrari, dans son édito de l'émission Punchline, ce lundi sur CNEWS, revenant sur les discussions autour du projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2026, en cours à l'Assemblée nationale.