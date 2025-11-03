«Nous nous sentons abandonnés» : la libération du meurtrier de son fils après 7 ans de prison suscite la colère de la mère d’Adrien Perez

La mère d'Adrien Perez, assassiné en 2018, a fait part de sa vive émotion après la remise de peine dont a bénéficié le meurtrier, incarcéré depuis 2021. Elle qui a également «dû supporter que le meurtrier de son fils accumule 18 permissions de sortie» a adressé un courrier à Gérald Darmanin.

Un cri du cœur. La mère d'un homme de 26 ans assassiné en 2018 s'est indignée de la remise de peine dont a bénéficié le meurtrier. Celui-ci est sorti de prison sept ans avant la fin de sa peine, fixée initialement à quinze ans.

Patricia Perez, mère d'Adrien, assassiné le 29 juillet 2018 à la sortie d'une discothèque, a adressé un courrier au ministre de la Justice, Gérald Darmanin, pour lui signifier sa colère. Le condamné vient en effet d'être libéré sous condition pour bonne conduite.

«Le "bon comportement", il faudrait surtout l'exiger avant l'incarcération»

«Il suffit de ne pas crier en prison pour que la justice vous "offre" sept ans de réclusion criminelle ?», a notamment déclaré la mère de famille.. Elle reprend : «Le "bon comportement", il faudrait surtout l'exiger avant l'incarcération. Nous nous sentons tout simplement abandonnés par ces motivations».

En plus de cette remise de père, Patricia Perez ne comprend pas non plus comment l'individu a pu bénéficier d'aménagements durant sa peine. «J'ai dû supporter que le meurtrier de mon fils accumule 18 permissions de sortie depuis octobre 2024, pour aller faire du sport, qu'il se marie, qu'il attende un enfant. Il faut bien comprendre que mon fils, lui, n'aura jamais cette chance», déplore-t-elle également.

Après s'être adressée au président de la République en 2018, la mère d'Adrien a écrit cette fois au garde des Sceaux pour faire part de sa situation.

Le 29 juillet 2018, à Meylan près de la ville de Grenoble, Adrien Perez a été tué lors d'une rixe avec trois autres hommes, sur le parking de la boîte de nuit Le Phoenix. Il y fêtait son vingt-sixième anniversaire. En juillet 2021, les deux suspects principaux ont été condamnés à quinze ans de réclusion criminelle, le troisième homme étant condamné pour violences aggravées.