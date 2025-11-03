Prisons : Gérald Darmanin attendu dans l’Aube ce lundi

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, est attendu dans le département de l’Aube ce lundi 3 novembre, pour une visite principalement axée sur la thématique carcérale.

Un déplacement scruté. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, est attendu dans le département de l’Aube ce lundi. Selon les informations communiquées à la presse, la visite ministérielle doit commencer à l’ancienne maison centrale de Clairvaux.

Fermée depuis 2023, cette ex-centrale pénitentiaire demeure au cœur des débats locaux. Sa reconversion, aujourd’hui à l’arrêt, préoccupe élus et riverains qui plaident pour un projet conservant une dimension carcérale. La venue du ministre pourrait relancer le dossier, alors que plusieurs pistes sont toujours à l’étude.

En fin de matinée, Gérald Darmanin est attendu au centre pénitentiaire de Troyes-Lavau. L’occasion de revenir sur l’un de ses projets phares, celui de la création de nouvelles places de prison dans des structures modulaires des bâtiments préfabriqués destinés aux détenus en semi-liberté ou purgeant de courtes peines.

Une première en France, censée apporter une réponse rapide et concrète à la surpopulation carcérale qui frappe les maisons d’arrêt du pays.

Une visite également prévue au tribunal de Troyes

Le ministre devrait ensuite se rendre au tribunal judiciaire de Troyes pour une rencontre avec les magistrats, avocats et personnels de la justice. Cette séquence, inscrite dans une démarche de dialogue, doit permettre d’aborder les défis du quotidien dans les juridictions locales.

Au cours de l’après-midi, Gérald Darmanin est attendu au centre pénitentiaire de Villenauxe-la-Grande. L’occasion d’annoncer la réouverture de la troisième aile de l’établissement, destinée à accueillir 200 détenus supplémentaires. Une mesure inscrite dans la stratégie nationale d’augmentation des capacités d’accueil du parc pénitentiaire.

Cette visite dans l’Aube intervient quelques jours après la visite du ministre à Nicolas Sarkozy, incarcéré à la prison de la Santé.