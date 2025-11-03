Procès Le Scouarnec : la justice examine ce lundi l’indemnisation des victimes de l’ex-chirurgien pédocriminel

Après la condamnation de Joël Le Scouarnec à 20 ans de prison fin mai pour viols et agressions sexuelles, la cour criminelle examine ce lundi l'indemnisation des victimes de l’ex-chirurgien.

Une nouvelle étape dans l'affaire Le Scouarnec. Ce lundi, la justice va évaluer l'impact des violences sexuelles commises par Joël Le Scouarnec sur des centaines de victimes afin de les indemniser. L'ex-chirurgien de 74 ans n'assistera pas à cette audience devant la cour criminelle du Morbihan à Vannes. La même qui l'a condamné à la peine maximale de 20 ans de réclusion pour des viols et agressions sexuelles de 1989 à 2014 sur près de 300 victimes, en majorité des patients mineurs au moment des faits.

L'audience s'ouvrira à 14h et une cinquantaine de dossiers seront examinés. Une nouvelle audience est prévue le 4 décembre et, en raison du nombre important de victimes directes ou indirectes, d'autres suivront, «autant qu'il en faudra», a expliqué à l'AFP Marie-Line Pichon, secrétaire générale de la première présidence de la cour d'appel de Rennes.

«L'argent ne va pas réparer le traumatisme»

Dans ce volet civil du dossier, la cour criminelle doit définir les différents préjudices subis par les victimes et leurs proches, et évaluer l'indemnisation à laquelle ils ont droit. «L'argent ne va pas réparer le traumatisme psychologique ou physique, mais c'est le seul moyen qu'a trouvé la société d'organiser une réparation», a rappelé Louise Aubret-Lebas, une avocate des parties civiles. Ces sommes permettront à des victimes de «suivre des thérapies qu'elles n'ont pas les moyens de payer», a souligné une autre avocate, Francesca Satta.

Pour certaines victimes, agressées enfant et qui n'en avaient pas gardé de souvenir, ce besoin de suivi psychologique est apparu avec le procès, a-t-elle précisé. Certaines parties civiles seront présentes à Vannes, mais elles devraient toutefois être moins nombreuses que lors du procès pénal, particulièrement éprouvant qui s'est étalé sur plus de trois mois.

Plusieurs centaines de milliers d'euros d'indemnisation

Les demandes d'indemnisation cumulées devraient s'élever «à plusieurs centaines de milliers d'euros». Or, Joël Le Scouarnec peut difficilement «disposer d'une capacité financière aussi importante», a relevé l'avocate.

Dans ce cas, les parties civiles peuvent demander au Fonds de garantie des victimes (FGTI) de les indemniser. Elles doivent alors passer par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (Civi), qui évaluera le montant du préjudice de manière autonome par rapport aux juges. «Certains pourraient être déçus d'une conclusion qui ne serait jamais totalement à la hauteur des préjudices», a prévenu Gabriel Trouvé, l'une des victimes de l'ancien médecin.

Les premières décisions connues début janvier

Les premières décisions de la cour criminelle devraient être connues en principe début janvier pour les dossiers qui seront examinés ce lundi. Cette audience intervient dans un contexte particulier, après le suicide début juillet de Maxime Tessier, 34 ans, l'un des deux avocats qui ont défendu Joël Le Scouarnec à Vannes, puis le retrait début octobre de Thibaut Kurzawa, son avocat historique.

Le pédocriminel sera représenté par deux avocats commis d'office, Corentin La Selve et Esther Prouzet. Ils ne comptent pas demander un renvoi de l'audience, a fait savoir l'avocate, «afin de ne pas retarder davantage ce lourd procès».