Renaud Revel : le journaliste s'est éteint à l'âge de 71 ans

Renaud Revel, journaliste et ancien rédacteur en chef de l'Express, est décédé ce dimanche à l'âge de 71 ans, des suites d'une longue maladie.

Un grand journaliste s'est éteint. Renaud Revel, qui fut notamment ancien rédacteur en chef de l'Express, est mort à l'âge de 71 ans à son domicile de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) des suites d'une longue maladie.

Après avoir démarré sa carrière en 1978 au quotidien L’ Aurore, puis au Matin de Paris, Renaud Revel avait rejoint L’Express en 1998. Jusqu’en 2016, il a travaillé au sein de l’hebdomadaire, devenant rédacteur en chef et responsable de la rubrique médias. Il avait ensuite été chroniqueur dans l’émission «Touche Pas à mon Poste», animée par Cyril Hanouna sur C8.

En outre, Renaud Revel avait coréalisé plusieurs documentaires, dont le dernier en date en 2022, « Derniers jours à Matignon», consacré à l’ancien Premier ministre Jean Castex.

Son dernier livre à paraitre en janvier

Le journaliste était également l’auteur d’une dizaine d’ouvrages, tant politiques que culturels, parmi lesquels «Les cardinaux de l’Elysée», «Les Amazones de la République», «Les Visiteurs du soir», ou encore «Johnny, les 100 jours où tout a basculé».

Avant son décès, Renaud Revel venait de terminer l’écriture d’un nouveau livre «Homo politicus», à paraître aux éditions First en janvier prochain.