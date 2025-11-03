Toute l’actu en direct 24h/24
Vagues-submersion : voici le seul département placé en vigilance jaune ce mardi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L'institut national de météorologie a placé un seul département en vigilance jaune pour vagues-submersion pour la journée du mardi 4 novembre.

La vigilance est de mise sur l’ouest du pays. Ce mardi 4 novembre, les intempéries pourraient donner lieu à des vagues dangereuses sur la pointe de la Bretagne. Ainsi, Météo-France a placé un seul département en vigilance jaune vagues-submersion. 

Plus précisément, le département concerné est le Finistère. 

© Météo-France

À noter que quatre départements sont également ciblés par des risques de crue. les prévisionnistes préconisent la prudence pour les lieux concernés. 

De plus, la Savoie et la Haute-Savoie sont également assujetties à une vigilance jaune concernant les risques d'avalanche pour la journée de mardi. 

 

vigilance météovagues-submersionMétéo-FranceMétéo

